به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه سرپلذهاب با دعوت مردم به پایبندی عمیق به تقوای الهی، توجه و توسل مستمر به حضرت ولیعصر (عج) را مایه هدایت و برکت در زندگی دانست و گفت: هر اندازه زندگی انسان بر مدار امامت و مهدویت تنظیم شود، رفتار و منش او رنگ خدایی بیشتری به خود میگیرد. وی تأکید کرد که نماز و ولایت دو ستون اصلی بنای دیناند و غفلت از این دو محور، موجب آسیبهای جدی در عرصه اخلاق و عمل میشود.
امامجمعه سرپلذهاب با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج و همچنین روایات متعدد از ائمه اطهار (ع)، نماز را نخستین عملی دانست که در قیامت مورد محاسبه قرار میگیرد و افزود: بر اساس روایت امام صادق (ع)، اگر نماز انسان پذیرفته شود، دیگر اعمال او نیز مورد قبول قرار خواهد گرفت؛ اما اگر نماز رد شود، سایر عبادات و کارهای نیک نیز بیاثر خواهد بود. او نماز را «شاخص سنجش سلامت معنوی» برشمرد و توضیح داد: همانطور که چراغ هشدار یک دستگاه نقص عملکرد را آشکار میکند، نماز نیز ضعف اخلاقی، درآمد ناسالم و تضییع حقوق دیگران را به انسان یادآوری میکند.
وی با بیان روایتی از امام باقر (ع) درباره برتری ولایت بر دیگر ارکان دین گفت: ولایت سرچشمه تحقق همه عبادات است و پس از آن، نماز قرار دارد؛ زیرا تا پیروی از ولایت نباشد، اعمال انسان در مسیر درست قرار نمیگیرد. او افزود: نماز هنگامی اثرگذار است که با رعایت حلال و حرام، پاکی درآمد، حسن رفتار در خانواده و توجه به حقوق مردم همراه باشد.
میانتیتر
تأکید بر فرهنگ بسیجی، انسجام ملی و نقش دو عرصه هستهای و دفاعی
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به سیره اهلبیت (ع) در سختترین لحظات تاریخ، از جمله نماز خواندن امیرالمؤمنین (ع) در اوج جنگ صفین و نماز امام حسین (ع) در ظهر عاشورا، نماز را نشانه ثبات ایمان دانست و گفت: بهترین ساعات عمر مؤمن باید به عبادت و ارتباط با خدا اختصاص یابد؛ چراکه همین ارتباط، روحیه تقوا و استقامت را در جامعه تقویت میکند.
وی با تشریح نکات مطرحشده در پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب، فرهنگ بسیجی را عامل اصلی پیشرفت و قدرت ملی دانست و اظهار کرد: امروز بسیج تنها یک تشکیلات نیست، بلکه یک فرهنگ عمومی مبتنی بر اخلاص، ایثار، خدمت بیمنت و حضور مسئولانه در جامعه است و حیات جبهه مقاومت نیز بر همین فرهنگ استوار است. امامجمعه سرپلذهاب افزود: پیروزی اخیر جبهه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه و شکست رژیم صهیونیستی، نتیجه وحدت مردم ایران، توان دفاعی کشور و تلاش بیوقفه نیروهای مسلح بود؛ پیروزیای که اعتماد، امید و خودباوری را در نسل جوان تقویت کرد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای هستهای، نقش انرژی هستهای و تواناییهای موشکی را دو محور مهم قدرت ملی دانست و گفت: دشمنان به همین دلیل دانشمندان ما را هدف قرار میدهند؛ زیرا میدانند پیشرفت علمی ایران، امکان تحریمپذیری کشور را کاهش میدهد و قدرت بازدارندگی را افزایش میدهد.
امامجمعه سرپلذهاب با تبریک روز نیروی دریایی و قدردانی از حضور باشکوه مردم در آئینهای فاطمیه، افزود: ارزشهای دینی و معنوی جامعه سرمایه اصلی نظام اسلامی است و هرچه این ارزشها تقویت شود، ثبات و پیشرفت کشور نیز افزایش مییابد. وی با تأکید بر فرمایشات رهبر انقلاب درباره صرفهجویی، تصریح کرد: مدیریت صحیح آب، برق، گاز و دیگر منابع، یکی از مهمترین راههای کمک به دولت و کاهش فشارهای اقتصادی است.
حجتالاسلام ساداتی در پایان، تقوا را سپر امنیت معنوی انسان دانست و گفت: عاقبتبهخیری در گرو مراقبت دائمی از رفتار، توجه به نماز و پایبندی به ولایت است. وی برای ملت ایران و خادمان نظام اسلامی توفیق، عزت و سربلندی مسألت کرد.
نظر شما