به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک در خطبههای نماز جمعه این هفته با سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی، خداباوری و خدامحوری را اساس آرامش در زندگی دانست و اظهار کرد: خداوند متعال هیچگاه بندگان خود را فراموش نمیکند و طبق وعده صریح قرآن، همراه با هر سختی، آسانی وجود دارد.
وی افزود: اگر باور و اعتماد به خدا در زندگی حاکم شود، بسیاری از مشکلات و گرههای زندگی به بهترین شکل حلوفصل خواهد شد.
انقلاب اسلامی، تبدیل «نمیتوانیم» به «ما میتوانیم»
امام جمعه جاسک در خطبه دوم با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران، روح خودکمبینی را از ملت گرفت و آن را به فرهنگ «ما میتوانیم» تبدیل کرد؛ فرهنگی که امروز در همه عرصهها بهویژه حوزههای دفاعی، امنیتی و نظامی ثمرات روشن آن قابل مشاهده است.
وی با مرور خیانتهای تاریخی رژیمهای گذشته تصریح کرد: در دوران پهلوی و پیش از آن، بخشهای مهمی از خاک کشور بهراحتی واگذار شد، اما انقلاب اسلامی به این ملت آموخت که با ایمان، ایستادگی و مقاومت، حتی یک وجب از خاک این سرزمین قابل معامله نیست.
انقلاب اسلامی پایان هندسه معیوب قدرت در جهان
حجتالاسلام ذاکری با بیان اینکه انقلاب اسلامی مظهر پیروزی حق بر باطل است، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران، هندسه معیوب قدرت در جهان را که در اختیار ابرقدرتها بود، در هم شکست و الگوی جدیدی از استقلال، عزت و مقاومت را به جهانیان معرفی کرد.
وی افزود: دشمنان امروز نیز با صفآرایی، تهدید و حمایت از جنایتکاران، در برابر آرمانهای ملت ایران ایستادهاند، اما وعده الهی بر پیروزی ایمان بر کفر قطعی است و مقاومت، کلید تحقق آرمانهاست.
امام جمعه جاسک با اشاره به حضور مقتدرانه رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام خمینی(ره) گفت: این حضور، پیام روشنی از آرامش، اقتدار و اطمینان قلبی برای ملت ایران داشت و تمام سناریوها و توطئههای دشمنان را خنثی کرد.
وی تأکید کرد: امروز هیچ اضطراب، سردرگمی و نگرانی در جبهه انقلاب وجود ندارد و وظیفه اصلی مردم، تبعیت آگاهانه و اطاعت از رهبر معظم انقلاب است.
حجتالاسلام ذاکری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دوازدهم بهمنماه اظهار داشت: فتنههای اخیر با طراحی آمریکا و صهیونیسم و با هدف برهم زدن امنیت کشور شکل گرفت، اما هوشیاری مردم بار دیگر دشمن را ناکام گذاشت.
وی افزود: مذاکره برای جمهوری اسلامی ایران نه از سر ضعف، بلکه از موضع قدرت است و ایران اسلامی هرگز تسلیم زورگویی و باجخواهی نخواهد شد و تنها منافع ملت را دنبال میکند.
امام جمعه جاسک در بخش پایانی خطبهها با گرامیداشت نوزدهم بهمن، روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از نقش تاریخی ارتشیان در پیروزی انقلاب یاد کرد و دهه پایانی شعبان را فرصتی برای تکریم و احیای نقش مساجد دانست.
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