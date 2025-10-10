به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با اشاره به تحولات اخیر فلسطین اظهار داشت: رژیم منحوس صهیونیستی با آغاز عملیات نظامی خود پس از «طوفان الاقصی» به دنبال نابودی کامل حماس بود اما نهتنها در این هدف شکست خورد بلکه صفوف مقاومت گستردهتر و منسجمتر شد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی در تحقق هیچ یک از اهداف نظامی خود از جمله آزادی اسرا، تأمین امنیت شهرکنشینان و حذف مقاومت موفق نبود و این شکست آشکار، نتیجه ایستادگی ملت مظلوم غزه و گروههای مقاومت از جمله حماس، حزبالله لبنان و انصارالله یمن است.
امام جمعه جاسک تصریح کرد: امروز جبهه مقاومت به مرحلهای رسیده که میتواند خواستههای خود را به رژیم صهیونیستی دیکته کند و این نشان از تغییر موازنه قدرت در منطقه دارد. حتی تلاشهای آمریکا برای میانجیگری از سر ناچاری و نگرانی از فروپاشی وجهه اسرائیل در افکار عمومی جهان بود.
ذاکری خاطرنشان کرد: طبق توافق اولیه، آزادی ۲۰۰ اسیر صهیونیستی در برابر بیش از دو هزار اسیر فلسطینی، توقف حملات و ارسال کمکهای بشردوستانه از جمله مفاد توافق است که نشانهای روشن از پیروزی مقاومت محسوب میشود.
وی افزود: گرچه مرحله دوم توافق دشواریهای خاص خود را دارد، اما قطعاً نیروهای مقاومت اجازه نخواهند داد آمریکا و رژیم صهیونیستی بر غزه مسلط شوند. مقاومت با تحمیل اراده خود وارد مرحله تازهای از تأثیرگذاری در مسیر آرمان آزادسازی فلسطین شده است.
«ایران قوی» خار چشم دشمنان است
حجتالاسلام ذاکری در بخش دیگری از خطبهها با تأکید بر اهمیت تحقق «ایران قوی» گفت: دشمنان انقلاب اسلامی در تلاشند با ایجاد فشارهای اقتصادی و جنگ ترکیبی، اقتدار جمهوری اسلامی را تضعیف کنند اما ایران قوی خار چشم دشمنان است و باید در همه عرصهها از جمله اقتصادی به بازدارندگی برسیم.
وی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشورمان مقاوم، مردمی و دانشبنیان شود، دشمن هرگز نمیتواند ما را در تنگنا قرار دهد. ایران اسلامی باید در کنار قدرت نظامی و سیاسی، در عرصه اقتصادی نیز به خودکفایی و تابآوری کامل دست یابد تا به معنای واقعی کلمه به کشوری قدرتمند تبدیل شود.
امام جمعه جاسک با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردمی در اقتصاد گفت: حضور و سرمایهگذاری مردم، کلید تحقق اقتصاد پایدار و مقاوم است و دولت باید در این مسیر گامهای عملی و ملموس بردارد.
دشمن از جنگ هراس دارد
ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هرچند برخی رسانهها در حال دامن زدن به شایعات مربوط به جنگ جدید هستند، اما رژیم صهیونیستی میداند اگر دست به ماجراجویی بزند، با پاسخی کوبنده از سوی جمهوری اسلامی ایران روبهرو خواهد شد.
وی افزود: سر و صدای تبلیغاتی دشمن نشانگر آن است که قصد جنگ ندارد، زیرا اصل غافلگیری در این شرایط از میان رفته است و ورود به درگیری جدید برای آمریکا و اسرائیل هزینههای سنگینی در پی خواهد داشت.
ضرورت پیوند خانه، مدرسه و مسجد در تربیت فرزندان
امام جمعه جاسک در ادامه به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان و هفته کودک گفت: پدران و مادران باید ارتباط خود را با معلمان و مدارس فرزندانشان تقویت کنند، زیرا تربیت صحیح در سایه همکاری خانواده، مدرسه و مسجد شکل میگیرد.
وی تأکید کرد: والدین باید برای گفتوگو با فرزندان وقت بگذارند، نسبت به رفتار و محتوای فضای مجازی دقت داشته باشند و اجازه ندهند غفلت، زمینه تأثیرپذیری فرزندان از فرهنگهای بیگانه را فراهم کند.
هشدار نسبت به تکرار تراژدی شترهای سرگردان در جادههای جاسک
حجتالاسلام ذاکری در بخش پایانی خطبهها با اشاره به افزایش تصادفات ناشی از شترهای سرگردان در جادههای شهرستان گفت: این معضل سالهاست ادامه دارد و نیازمند برنامهریزی مستمر و هماهنگی همه دستگاههاست.
وی خطاب به مسئولان شهرستان تأکید کرد: برخورد مقطعی با این مسئله فایدهای ندارد و باید با برنامهریزی منظم، نقطهیابی و همکاری همه نهادهای مرتبط این حوادث تلخ را به حداقل رساند.
امام جمعه جاسک همچنین از صاحبان شترها خواست نسبت به نگهداری دامهای خود دقت بیشتری داشته باشند و افزود: سهلانگاری برخی شترداران موجب داغدار شدن خانوادههای بسیاری شده است. همچنین رانندگان نیز باید در ساعات شب با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
