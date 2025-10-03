ذاکری: مردم ایران با ایستادگی در برابر دشمنان پیروز جبهه مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اینکه دشمنان همواره در تلاشند تا از طریق این تهدیدات تاب‌ آوری اجتماعی مردم ایران را کاهش دهند اما مردم ایران با ایستادگی قوی و مقاومت در برابر این تهدیدات، همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی موفق بوده‌اند.

امام جمعه جاسک به اهمیت تقوای الهی و صداقت در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت و از آثار منفی دروغ در جامعه سخن گفتند.

عباس ذاکری اظهار داشت: دروغ انسان را از خدا دور می‌کند و سبب می‌شود فرد مرتکب گناهانی شود که خداوند حرام کرده است.

حجت‌الاسلام ذاکری در ادامه به سالروز وفات حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) اشاره کرده و گفت: حضرت معصومه نه‌تنها از نظر علمی بلکه از لحاظ اخلاقی و معنوی نیز الگویی برای همه مسلمانان هستند.

وی پیوند علم و معنویت را یکی از ویژگی‌های برجسته حضرت معصومه دانسته و تصریح کرد: علم و اخلاق می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و انسان را به سعادت برسانند.

امام جمعه جاسک در ادامه سخنان خود بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرده و از زنان مسلمان خواستند تا همانند حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها)، در برابر مشکلات اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت نباشند.

وی عزت نفس و کرامت حضرت معصومه را الگویی برای حفظ کرامت زنان مسلمان دانسته و گفت: حضرت معصومه همواره عزت نفس خود را حفظ کرده و هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند که کرامت یک زن مسلمان خدشه‌دار شود.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، حجت‌الاسلام ذاکری به تهدیدات جهانی و جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده و بیان کرد: دشمنان تلاش دارند تا از طریق جنگ روانی و تحریم‌ها تاب‌آوری اجتماعی مردم ایران را کاهش دهند.

ذاکری افزود: با وجود این تهدیدات، مردم ایران همیشه در برابر دشمنان ایستاده‌اند و در جبهه مقاومت برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی موفق بوده‌اند.

عباس ذاکری در پایان سخنان خود بر لزوم اتحاد و همبستگی مردم در برابر تهدیدات دشمن تأکید کرده و گفت: مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر تهدیدات همواره در کنار نظام قرار دارند و هیچ‌گاه از آرمان‌های انقلاب اسلامی دست نمی‌کشند.

وی همچنین از تلاش‌های نیروهای انتظامی و فراجا برای حفظ امنیت و آرامش در کشور قدردانی کرده و از مردم خواست که در کنار پلیس، قوانین را رعایت کرده و در ایجاد امنیت مشارکت فعال داشته باشند.

امام جمعه جاسک در پایان با اشاره به هفته نیروی انتظامی و روز جهانی کودک بر اهمیت توجه به تربیت نسل آینده و رعایت اصول امنیتی در جامعه تأکید کرده و اضافه کرد: تربیت نسل‌های آینده و توجه به امنیت اجتماعی از مسائل اساسی است که باید در همه سطوح جامعه به آن پرداخته شود.