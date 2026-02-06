به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی، نسبت به وضعیت شبکه آبرسانی شهر انتقاد کرد و گفت: در حالی که مردم با کمبود آب شرب مواجه‌اند، متأسفانه در برخی محله‌ها شاهد شکستگی لوله‌ها و نشت آب برای هفته‌ها هستیم، بدون آنکه اقدامی مؤثر برای رفع این مشکل صورت گیرد.

وی بیان کرد: این هدررفت گسترده، هم منابع حیاتی را تلف می‌کند و هم موجب گلایه جدی شهروندان شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری دستگاه‌های متولی افزود: انتظار مردم این است که مسئولان با دقت، سرعت و برنامه‌ریزی، نسبت به اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی برازجان اقدام کنند تا از تداوم مشکلات جلوگیری شود.

امام جمعه دشتستان به تبیین ویژگی‌های یاران امام مهدی (عج) پرداخت و با اشاره به روایات اهل بیت (ع)، ایمان عمیق، عقلانیت و بصیرت، انس با قرآن، عبادت و تضرع، عشق و اطاعت‌پذیری نسبت به امام را از شاخصه‌های اصلی یاوران حقیقی حضرت دانست.

وی تأکید کرد: تحقق ظهور، نیازمند یارانی با کیفیت ایمانی و روحی بالاست و صرف کثرت عددی، ضامن پیروزی و تحقق حکومت عدل جهانی نخواهد بود.

مصلح در خطبه دوم با گرامیداشت دهه تکریم مساجد، مساجد را کانون معنویت، آموزش، اجتماع و مقاومت دانست و گفت: احیای نقش واقعی مساجد، به‌ویژه با حضور فعال جوانان، مدیریت کارآمد امامان جماعت و مشارکت مردمی، از الزامات تقویت این نهاد مقدس است.

وی همچنین با اشاره به دهه فجر انقلاب اسلامی، انقلاب را مبتنی بر گفتمان «مقاومت در برابر سلطه» توصیف کرد و افزود: ملت ایران طی بیش از چهار دهه، با وجود تهدیدهای امنیتی، جنگ تحمیلی، ترورها، تحریم‌های سنگین و جنگ نرم، با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری، مسیر استقلال و عزت را ادامه داده است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲روزه، «جهاد تبیین» را وظیفه اصلی نخبگان و رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: باید برای مردم روشن شود که رمز تاب‌آوری نظام اسلامی، انسجام ملی و حمایت از ولایت فقیه است.

وی با اشاره به حضورهای معنادار رهبر معظم انقلاب در ایام دهه فجر، این اقدامات را پیامی روشن از اقتدار، آرامش و مدیریت هوشمندانه نظام در برابر جنگ روایت‌ها و فضاسازی رسانه‌ای دشمن دانست.