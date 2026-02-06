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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

امام جمعه دشتستان: جلوی هدررفت آب در کوچه‌ها را بگیرید

امام جمعه دشتستان: جلوی هدررفت آب در کوچه‌ها را بگیرید

بوشهر- امام جمعه دشتستان با انتقاد از هدررفت گسترده آب شرب در برخی محله‌های برازجان، خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای ترمیم و نوسازی شبکه آبرسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی، نسبت به وضعیت شبکه آبرسانی شهر انتقاد کرد و گفت: در حالی که مردم با کمبود آب شرب مواجه‌اند، متأسفانه در برخی محله‌ها شاهد شکستگی لوله‌ها و نشت آب برای هفته‌ها هستیم، بدون آنکه اقدامی مؤثر برای رفع این مشکل صورت گیرد.

وی بیان کرد: این هدررفت گسترده، هم منابع حیاتی را تلف می‌کند و هم موجب گلایه جدی شهروندان شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری دستگاه‌های متولی افزود: انتظار مردم این است که مسئولان با دقت، سرعت و برنامه‌ریزی، نسبت به اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی برازجان اقدام کنند تا از تداوم مشکلات جلوگیری شود.

امام جمعه دشتستان به تبیین ویژگی‌های یاران امام مهدی (عج) پرداخت و با اشاره به روایات اهل بیت (ع)، ایمان عمیق، عقلانیت و بصیرت، انس با قرآن، عبادت و تضرع، عشق و اطاعت‌پذیری نسبت به امام را از شاخصه‌های اصلی یاوران حقیقی حضرت دانست.

وی تأکید کرد: تحقق ظهور، نیازمند یارانی با کیفیت ایمانی و روحی بالاست و صرف کثرت عددی، ضامن پیروزی و تحقق حکومت عدل جهانی نخواهد بود.

مصلح در خطبه دوم با گرامیداشت دهه تکریم مساجد، مساجد را کانون معنویت، آموزش، اجتماع و مقاومت دانست و گفت: احیای نقش واقعی مساجد، به‌ویژه با حضور فعال جوانان، مدیریت کارآمد امامان جماعت و مشارکت مردمی، از الزامات تقویت این نهاد مقدس است.

وی همچنین با اشاره به دهه فجر انقلاب اسلامی، انقلاب را مبتنی بر گفتمان «مقاومت در برابر سلطه» توصیف کرد و افزود: ملت ایران طی بیش از چهار دهه، با وجود تهدیدهای امنیتی، جنگ تحمیلی، ترورها، تحریم‌های سنگین و جنگ نرم، با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری، مسیر استقلال و عزت را ادامه داده است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲روزه، «جهاد تبیین» را وظیفه اصلی نخبگان و رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: باید برای مردم روشن شود که رمز تاب‌آوری نظام اسلامی، انسجام ملی و حمایت از ولایت فقیه است.

وی با اشاره به حضورهای معنادار رهبر معظم انقلاب در ایام دهه فجر، این اقدامات را پیامی روشن از اقتدار، آرامش و مدیریت هوشمندانه نظام در برابر جنگ روایت‌ها و فضاسازی رسانه‌ای دشمن دانست.

کد مطلب 6740971

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