امام جمعه دشتستان: دفاع از عفاف و هویت دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان بر ضرورت صیانت از هویت ایمانی، تقویت عفاف و حجاب، تربیت نسل جوان و مقابله با جنگ نرم دشمنان تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان در خطبه نخست با دعوت مردم به تقوای الهی، محبت و بغض در راه خدا را یکی از شاخص‌های بنیادین ایمان دانست.

وی با استناد به روایات اهل بیت (ع) یادآور شد: دینداری تنها در عبادات فردی خلاصه نمی‌شود بلکه جهت‌گیری قلبی و اجتماعی انسان نیز بخشی از ایمان است.

مصلح تأکید کرد: محبت به اولیای الهی و دوری از گناه، نشانه خیر و سلامت قلب است و سرنوشت انسان در آخرت نیز با همین محبت‌ها رقم می‌خورد.

ضرورت احیای زیست عفیفانه

امام جمعه با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته زن، آن حضرت را الگوی کامل عفاف، کرامت و سلامت اخلاقی معرفی و تأکید کرد: عفت، نه یک شعار، بلکه ستون اصلی استحکام خانواده و جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: زیست عفیفانه پیش از تشکیل خانواده، جوانان را به ازدواج سالم سوق می‌دهد و پس از ازدواج، عامل اصلی اعتماد و آرامش در زندگی مشترک است. اگر عفت در جامعه نهادینه شود، خانواده‌ها پایدار می‌مانند و نسل آینده در دامان پاکی پرورش می‌یابد.

مسئولیت خانواده‌ها و رسانه‌ها برای کودکان

مصلح با اشاره به ۲۰ آذر، روز جهانی کودک و تلویزیون، نقش رسانه ملی را «مدرسه‌ای بزرگ» در تربیت نسل آینده دانست و خاطرنشان کرد: محتوای مناسب می‌تواند کودکان را به نسلی آگاه، متعهد و اخلاق‌مدار تبدیل کند و بی‌توجهی، آسیب‌های جدی به فرهنگ جامعه وارد خواهد کرد.

وی خواستار دقت خانواده‌ها در مدیریت مصرف رسانه‌ای فرزندان و توجه مسئولان رسانه به تولید برنامه‌های سالم شد.

ضرورت هم‌افزایی حوزه و دانشگاه

خطیب جمعه دشتستان در ادامه با گرامیداشت ۲۷ آذر سالروز شهادت آیت‌الله مفتح، وحدت حوزه و دانشگاه را رمز پیشرفت کشور دانست و گفت: این دو نهاد باید در چارچوب یک هدف مشترک یعنی ساخت تمدن نوین اسلامی هم‌افزایی داشته باشند. دانشمند امروز باید متعهد باشد و عالم دین نیز نیازهای جامعه را بشناسد.

مصلح بخش دیگری از سخنان خود را به محورهای بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اختصاص داد؛ از جمله معرفی حضرت زهرا (س) به‌عنوان الگوی کامل زن مسلمان، ضرورت آرایش جنگی در برابر جنگ نرم، گسترش جغرافیای مقاومت و امیدآفرینی در میان نسل جوان.

وی تأکید کرد: دشمنان با فشارهای چندوجهی به دنبال تضعیف هویت اسلامی ملت ایران هستند اما کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد.

هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی

امام جمعه دشتستان با اشاره به برخی رویدادهای اخیر مانند «ماراتن کیش»، نسبت به عادی‌سازی بی‌حجابی و رفتارهای خلاف عفاف هشدار داد و آن را زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی تأکید کرد: مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق مانع تکرار چنین رخدادهایی شوند و مردم نیز در برابر ناهنجاری‌ها بی‌تفاوت نباشند.

مصلح گفت: حجاب و عفاف سنگر هویتی جامعه است و پاسداری از آن وظیفه همگانی است.