به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی و میلاد امام حسن عسکری علیهماالسلام اظهار کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، چهره‌ای نورانی از نسل امام حسن مجتبی و نماد علم، تقوا و ولایتمداری است.

وی با بیان اینکه حضرت عبدالعظیم نمونه‌ای کامل از «جهاد فرهنگی» بود افزود: امام حسن عسکری علیه‌السلام، در توصیه‌ای تاریخی به ایشان، فرمودند: «ای عبدالعظیم، به شیعیان من بگو … که در دین خود استوار باشند و از دشمنان اهل‌البیت فاصله بگیرند و امانت‌دار، اهل صداقت و اهل نماز و اخلاق باشند.»

امام جمعه دشتستان افزود: بزرگداشت حضرت عبدالعظیم، یعنی تجلیل از جهاد علمی و فرهنگی و میلاد امام حسن عسکری، یعنی یادآوری بصیرت در عصر اختناق و این دو، در کنار هم، پیام روشنی دارند: در هر زمان، با علم، با اخلاق و با تبلیغ آگاهانه، می‌توان چراغ هدایت را روشن نگه داشت.

وی اضافه کرد: در ایام هفته دفاع مقدس، باید به یاد بیاوریم که ملت ایران در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در برابر سه جنگ بزرگ و سرنوشت‌ساز ایستاد؛ جنگ‌هایی که با طراحی استکبار جهانی و ائتلاف غربی – صهیونی علیه ایران رقم خورد، اما در هر سه، ایران اسلامی با ایمان، غیرت و بصیرت، پیروز میدان شد.

مصلح خاطرنشان کرد: جنگ اول، همان دفاع مقدس هشت ساله بود که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد، جنگ دوم، نبرد با تروریسم داعش در سوریه و عراق بود و جنگ سوم، نبرد ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ بود.

وی تاکید کرد: این سه جنگ، اشتراکات راهبردی دارند: همه در سطح جهانی، با هدف براندازی نظام اسلامی و با استفاده از نیروی نیابتی طراحی شدند اما آنچه دشمن را شکست داد، ایمان مردم، مشروعیت اخلاقی ایران و قدرت فرهنگی و اعتقادی ملت بود.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: پیامدهای این ایستادگی، تقویت غرور ملی، انسجام اجتماعی و بی‌اعتباری گفتمان سازش بود و امروز، ایران اسلامی، الگویی برای آزادگان جهان شده است.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس به ما آموخت، هر تهدیدی را می‌توان به فرصتی راهبردی تبدیل کرد گفت: ملت ایران، با تکیه بر ایمان، اراده و وحدت، توانسته نظام سلطه را شکست دهد و دشمنان باید بدانند که هژمونی آنان در منطقه فروپاشیده و ایران قوی، پیروز قطعی میدان نبرد است.

مصلح با اشاره به سالروز شهادت فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، سید مقاومت؛ سید حسن نصرالله اظهار کرد: او نه فقط یک فرمانده نظامی، بلکه یک معلم اخلاق، یک الگوی ولایتمداری و یک مجاهد بصیر بود و در برابر فتنه داعش، در برابر توطئه تجزیه منطقه و در برابر جنگ‌های ترکیبی، ایستاد و با خون خود، امنیت را برای امت اسلامی به ارمغان آورد.

وی با اشاره به بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب در ایام هفته دفاع مقدس بیان کرد: این بیانات، نقشه راهی است برای همه مسئولان، نخبگان، طلاب، جوانان و دلسوزان انقلاب؛ تا بدانند که مسیر عزت، از مقاومت، علم، ایمان و اتحاد می‌گذرد و ایران اسلامی، با تکیه بر این اصول، می‌تواند تمدنی نوین و مقتدر را بنا نهد.

امام جمعه دشتستان با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: این سخنرانی، نه تنها دفاعی از حقوق ملت ایران، بلکه تبیینی از منطق اسلام، اخلاق جهانی و مقاومت در برابر ظلم و تبعیض بود. این سخنرانی، صدای عزت، منطق و مظلومیت ملت ایران بود و باید آن را در خط مقدم جهاد تبیین و دیپلماسی مقاومت دانست.