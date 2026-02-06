خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: لیگ برتر هندبال مردان پس از ۴۸ روز وقفه، از ۱۸ بهمن‌ماه در چهار مرحله و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد که مرحله نخست به میزبانی اصفهان انجام می‌شود.

تیم هندبال مس کرمان به عنوان تنها نماینده استان کرمان در لیگ برتر، در این مرحله چهار دیدار پیش‌رو دارد که سه مسابقه حساس آن برابر سپاهان، سایپا و استقلال کازرون خواهد بود؛ دیدارهایی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قهرمانی داشته باشد.

دانیال امینایی، سرمربی تیم هندبال مس کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیمش در آستانه شروع دوباره لیگ گفت: با وجود تعطیلی مسابقات، حدود یک ماه است که تمرینات‌مان را به صورت منظم پیگیری کرده‌ایم. ما ۵ ملی‌پوش داشتیم که به دلیل اردوها و مسابقات تیم ملی یک هفته آخر تمرینات به ما اضافه شدند و تنها توانستیم چند جلسه با آنها تمرین داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری بازی‌ها به‌صورت متمرکز افزود: برای دور اول بازی ها که به‌صورت متمرکز در اصفهان برگزار می‌شود به اصفهان می‌رویم و با توجه به شرایط پیش آمده و قرعه و شرایط جدول این موضوع به ضرر ماست. ما باید ۳ بازی سنگین را مقابل رقبایی انجام دهیم که هر کدام می‌توانند سرنوشت سکو را تغییر بدهند.

وی ادامه داد:مهمترین بازی های‌مان در همین مرحله مقابل سپاهان، سایپا و استقلال است؛ درحالی که حریفان‌مان شاید یک بازی سنگین مقابل ما داشته باشند.

امینایی، با این حال از آمادگی تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: با وجود سختی مسابقات پیش‌رو، شرایط تیم از نظر فنی و روحی مناسب است و در وضعیت فعلی تلاش کردیم آرامش تیم حفظ شود و بازیکنان از نظر ذهنی در شرایط مطلوبی باشند.

متمرکز شدن لیگ به سود هندبال است

سرمربی مس کرمان درباره تصمیم فدراسیون هندبال برای برگزاری متمرکز مسابقات اظهار داشت: ما حتی در مقطع جنگ ۱۲ روزه هم پیشنهاد برگزاری متمرکز لیگ را مطرح کرده بودیم و با توجه به شرایط کشور، تعطیلی‌های مکرر و افزایش نرخ ارز، طولانی شدن لیگ به ضرر بازیکنان است؛ چرا که با تأخیر در پرداخت‌ها، ارزش دریافتی آن‌ها کاهش می‌یابد و کیفیت مسابقات هم افت می‌کند.

او ادامه داد: اگر لیگ تا پیش از پایان سال به اتمام برسد، هم به سود جامعه هندبال است و هم فدراسیون فرصت برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فصل آینده و مسابقات ملی خواهد داشت.

اگر مشکل سالن حل نشود میزبانی مراحل بعدی را از دست می‌دهیم

امینایی، درباره میزبانی کرمان نیز توضیح داد: نخستین تیمی بودیم که برای میزبانی اعلام آمادگی کردیم، اما به دلیل دیدار معوقه با سپاهان و حفظ عدالت رقابتی، میزبانی مرحله اول به اصفهان رسید. همچنین مرحله پایانی هم در تهران برگزار می‌شود و در تلاش هستیم میزبانی دور دوم یا سوم را به کرمان بیاوریم.

سرمربی مس کرمان با تأکید بر اهمیت همکاری مسئولان شهری برای میزبانی گفت: با توجه به اینکه مراحل دوم و سوم در ماه رمضان برگزار می‌شود و بازی‌ها پس از افطار خواهد بود، نیازمند حداقل دو سالن استاندارد هستیم.

وی تصریح کرد: از نظر اسکان و هتل مشکلی در کرمان وجود ندارد، اما در بحث سالن باید اداره‌ کل ورزش و جوانان همکاری جدی داشته باشد؛ در غیر این صورت، شانس میزبانی را از دست می‌دهیم.

امینایی، ادامه داد: مشکل کمبود سالن در کرمان موضوع تازه‌ای نیست. از همین حالا باید برای آن برنامه‌ریزی شود و می‌طلبد که همه مسئولین پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه باید به ورزش به عنوان یک عامل روحیه‌بخش در جامعه کمک کنیم گفت: مسئولین باید به تیمی که صدر جدول و مدعی قهرمانی است کمک کنند تا مشکل سالن برطرف شود و ما نیز امتیاز میزبانی را داشته باشیم و بتوانیم در شرایط برابری رقابت کنیم.

امینایی، افزود: ۷۰ درصد ترکیب تیم ما بومی است، امتیاز میزبانی اهمیت زیادی دارد و بازی در سالن خانگی، در شرایطی برابر به ما کمک می‌کند.

او درباره سالن‌های موجود در کرمان گفت: سالن تجلی و تربیت از استاندارد لازم برخوردارند. سالن فجر نیز در صورت تعویض کف‌پوش می‌تواند برای دور سوم آماده شود، البته سالن‌ها باید بعد از افطار تا ساعت ۱۲ شب در اختیار مسابقات باشند و برای این منظور لازم است دستگاه‌های متولی همکاری لازم را داشته باشند.

یک جای خالی داریم اما فعلا بازیکنی اضافه نمی‌کنیم

سرمربی تیم هندبال مردان مس کرمان درباره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل گفت: یک جای خالی در فهرست داریم، اما فعلاً با توجه به شرایط قصد جذب بازیکن جدید نداریم و هر زمان که نیاز باشد، می‌توانیم از این سهمیه استفاده کنیم.

امینایی، خاطرنشان کرد: حمایت باشگاه و شرکت مس و عمل به تعهدات مالی، دغدغه بازیکنان را در این زمینه کاهش داده و از این بابت شرایط مطلوبی داریم.

وی افزود: ما هم سعی کردیم شرایط روحی و روانی تیم و آمادگی بدنی بازیکنان را حفظ کنیم و امیدواریم در این مرحله که بازی‌های سخت‌تری داریم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و جواب این حمایت را بدهیم.