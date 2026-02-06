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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

امام جمعه محمودآباد: مردم ایران در کنار حکومت اسلامی ایستاده‌اند

امام جمعه محمودآباد: مردم ایران در کنار حکومت اسلامی ایستاده‌اند

قزوین- امام جمعه محمودآباد گفت: مردم ایران در کنار حکومت ایستاده‌اند و همین موضوع هزینه جنگ را برای آمریکا و جهان افزایش داده و آنان را به ترکیب فشار و دیپلماسی سوق داده است.

به گزارش خبرنگار مهر،‌حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین ابعاد مذاکرات ایران و آمریکا تأکید کرد: هدف اصلی آمریکا از فشارهای همه‌جانبه، تسلیم جمهوری اسلامی و بلعیدن ایران است، اما این پروژه با مقاومت ملت ایران ناکام مانده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: فشارهای نظامی، اقتصادی و امنیتی آمریکا در چارچوب راهبرد مهار و تسلیم ایران طراحی شده، اما شکست تلاش‌ها برای خلع سلاح جبهه مقاومت و ناکامی فتنه دی‌ماه، آمریکا را از مسیر تهدید نظامی به سمت مسیر مذاکره سوق داده است.

امام جمعه محمودآباد تصریح کرد: مذاکره امروز ایران با آمریکا از سر ضعف نیست، بلکه نتیجه پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، شکست فتنه‌های داخلی، حضور میلیونی مردم در صحنه و تقویت جبهه مقاومت است که ایران را با اقتدار پای میز مذاکره نشانده است.

موسوی با تأکید بر همراهی مردم با نظام اسلامی افزود: مردم ایران در کنار حکومت ایستاده‌اند و همین موضوع هزینه جنگ را برای آمریکا و جهان افزایش داده و آنان را به ترکیب فشار و دیپلماسی سوق داده است.

وی با اشاره به تجربه بدعهدی آمریکا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با بی‌اعتمادی حداکثری، به‌ویژه پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه، وارد مذاکرات شده و این گفت‌وگوها صرفاً در موضوع هسته‌ای است و شامل مسائل دیگر نمی‌شود.

امام جمعه محمودآباد مذاکره را ابزاری در خدمت منافع ملی دانست و گفت: مذاکره به هیچ‌وجه به معنای تسلیم نیست، بلکه یکی از ابزارهای دیپلماسی در کنار مقاومت هوشمندانه برای خنثی‌سازی فشارهای چندجانبه دشمن است.
وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبیین چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی حاصل قدرتی نوظهور بود که از ترکیب سه عنصر مردم مؤمن و آگاه، آموزه‌های اسلام ناب محمدی(ص) و رهبری دینی در قالب ولایت فقیه شکل گرفت.

موسوی تأکید کرد: این سه عنصر نه‌تنها عامل پیروزی انقلاب بودند، بلکه ضامن تداوم آن نیز هستند و تا زمانی که این عوامل حفظ شوند، انقلاب اسلامی پابرجا خواهد ماند.

کد مطلب 6741153

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