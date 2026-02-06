به گزارش خبرنگار مهر، ۲ واحد صنعتی جدید در شهرستان بانه عصر جمعه به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در بانه افتتاح شد که با مجموع سرمایه‌گذاری ۵۵۵ میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم ۵۵ نفر را فراهم کرده است.

نخستین واحد صنعتی افتتاح‌شده، کارخانه تولید انواع لامپ‌های LED و هالوژن با نام تجاری «ردسان» است که توسط شرکت پرتوسازان عصر هور و با سرمایه‌گذاری ۱۵۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این واحد صنعتی با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۱۰ میلیون دستگاه انواع تجهیزات روشنایی، برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و فعالیت خود را در شهرستان بانه آغاز کرده است.

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، در آیین افتتاح این واحد صنعتی، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق مرزی، راه‌اندازی این کارخانه را اقدامی مؤثر در راستای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی عنوان کرد.

در ادامه برنامه‌های ششمین روز دهه مبارک فجر، شرکت «هومن بهین الکتریک بانه» تولیدکننده لوازم خانگی با نام تجاری «لاریزو» نیز به بهره‌برداری رسید.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان، دارای ظرفیت تولید سالانه ۲۰۵ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی است و هم‌اکنون ۱۷ قلم محصول را در خطوط تولید خود عرضه می‌کند.

به گفته محمدبختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، با آغاز فعالیت این واحد صنعتی، ۳۵ فرصت شغلی مستقیم در شهرستان بانه ایجاد شده و برنامه‌هایی برای توسعه سبد محصولات و افزایش ظرفیت تولید آن در دستور کار قرار دارد.

در مراسم افتتاح این دو واحد صنعتی، معاون استاندار کردستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، فرماندار بانه، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان حضور داشتند.