اقتدار ایران اسلامی نتیجه سه مؤلفه مردم، اسلام و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر, حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به بازی دوگانه آمریکا در تهدید و مذاکره، تأکید کرد: ایران امروز از موضع قدرت وارد مذاکرات می‌شود و پرواز مذاکره‌کننده ایرانی از طبس یادآور شکست مفتضحانه آمریکا در گذشته و طبس است.

امام جمعه زابل، با بیان اینکه ایران اسلامی دارای موقعیت حساس جغرافیایی و ارتباط با چند قاره است، اظهار داشت: در طول قرن‌ها قدرت‌های استعماری همچون انگلیس، آمریکا و روس‌ها، فرانسوی ها تلاش کردند بر این منطقه مسلط شوند.در دوران پهلوی نیز علیرغم ظرفیت‌های بالای کشور، مردم در رنج و زندگی خفت بار بودند و شاهان خود برده قدرت‌ها بودند.

وی علت پیروزی انقلاب را حرکت و قیام حضرت امام و راهبردی مهم دانست که در فرهنگ سیاسی دنیا شکل‌گرفت. قدرتی نوین برآمده از ترکیب سه عنصر «مردم متحد، آگاه ، مؤمن»، «آموزه‌های دینی» و «رهبری و مرجعیت (ولی فقیه)»

حجت الاسلام پوراندخت گفت: این سه مؤلفه قدرتی ساخت که نه شاه و نه قدرت‌های جهانی نتوانستند در مقابل آن دوام بیاورند. دشمنان تلاش کردند این سه مؤلفه را از هم جدا کنند، در اغتشاشات اخیر شعارها علیه نائب امام زمان و مساجد و حسینیه‌ها هدف قرار گرفت، اما خوشبختانه این توطئه‌ها خنثی شد.

وی بیان کرد: ولی فقیه آگاهی بخشی و انسان تربیت میکند و مبارزه میکند تا جامعه برده غربی ها و قدرت های زور گو نباشند .رهبر معظم انقلاب در اوج تهدیدات با آرامش در حرم امام راحل نماز خواندند که نشان‌دهنده اتکای آن بزرگوار به خداست.

حجت‌الاسلام پوراندخت در ادامه به سیاست‌های دشمن برای ضربه زدن به کشور پرداخت و اصلی ترین برنامه دشمن برای ضربه زدن به جامعه ایرانی را غیرت زدایی و حیا زدگی برشمردند .

وی گفت: فضای مجازی ولنگار و رها شده است و در معرض نمایش گذاشتن زنان مثل اجرایی نکردن قانون عفاف و حجاب ، موتور سواری زنان را عامل حیا زدایی و پروژه های شیطانی در عصر ظهور است که برخی مسئولین خواسته یا ناخواسته در پی انجام آن هستند .

امام جمعه زابل بخشی از سخنان خود را به تحلیل وضعیت سیاسی و مذاکرات اختصاص داد و بازی دوگانه آمریکا (تهدید نظامی و درخواست مذاکره) را هم نشانه دیوانگی و هم نشانه درماندگی این کشور توصیف کرد.

وی گفت: آمریکایی‌ها نه تحمل قدرت ایران را دارند و نه توان جنگیدن با آن را. آن‌ها می‌دانند جنگ با ایران یعنی پایان حضور آمریکا در منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی.

امام جمعه زابل اظهار داشت: ایران از موضع قدرت و برای اثبات اینکه اهل منطق است پای میز مذاکره می‌رود و از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به سفر دکتر عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی، از طبس به مسقط برای شرکت در مذاکرات، این اقدام را پیامی روشن به آمریکا دانستند و تصریح کرد: این پرواز یادآوری می‌کند که آمریکایی ها همان شکست‌خوردگان طبس هستند. طبس یعنی خدا با مومنان است و شن‌ها مأمور خدا بودند.

پرواز از طبس به آمریکایی‌ها می‌گوید که با توکل بر خدا، آمریکا بار دیگر در جهان مفتضح خواهد شد. چه مذاکره به نتیجه برسد و چه نشود، ایران اسلامی پیروز است.