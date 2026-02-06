لاریجانی: آیت الله محمودی عمر خود را صرف خدمت به مردم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی ارتحال آیت الله محمودی گلپایگانی در پیامی در گذشت این عالم ربانی را تسلیت گفت. در این پیام امده آست؛ "بسم الله الرحمن الرحیم"وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ابوالشهید حضرت ایة الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در دیار ۱۵ خرداد که عمر خود را صرف خدمت به دین و انقلاب ، مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی نمود و درنهایت ساده زیستی آسمانی شد را به مردم شریف ، ولایتمدار و انقلابی دشت ورامین و بیت معظم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

ان شاءالله آن فقید سعید با اولیا و اجداد مطهرش محشور باشند.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی