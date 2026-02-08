پیام حسین سوری طراح صحنه فیلم سینمایی «سرزمین فرشته ها» به کارگردانی بابک خواجه پاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی که در بخش سودای سیمرغ چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طراحی صحنه این اثر عنوان کرد: در فرآیند ساخت دکورها برای این فیلم، ابتدا با توجه به نیازهای فیلمنامه و فضای مورد نظر کارگردان، شروع به طراحی دکورهای مختلف کردم. این طراحیها شامل طراحی فضای داخلی و خارجی صحنهها، جزئیات مختلف مانند لوازم، مبلمان، دیوارها و منابع نوری بود. طراحی دکور به گونهای انجام شد که همخوانی کامل با حس و حال فیلم داشته باشد و به داستان کمک کند تا در فضای خود بیشترین تأثیر را بگذارد.
وی ادامه داد: پس از طراحی دکور، مرحله ساخت آغاز شد. در این مرحله، تیم فنی مواد و مصالح مورد نیاز را انتخاب کرده و بر اساس طرحهای طراحی شده، دکورها ساخته شد. در این پروژه خاص بزرگترین چالش انتخاب فضایی بود که دکورها با آن حجم (رستوران، بازار، جلوی مدرسه، مغازهها و فروشگاهها، میدان، خیابانها و کوچهها، خانهها و آپارتمانها و ...) را بتوان ساخت و اجرا کرد، لازم است بگویم که دکورها در اطراف تهران ساخته شدند.
طراح صحنه فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» با اشاره به اینکه دلیل ساخت دکور در تهران به چند عامل مهم برمیگردد، گفت: یکی از دلایل میتواند مسائل اقتصادی و محدودیتهای فیلمبرداری در لوکیشنهای واقعی باشد. ساخت دکورها، علاوه بر اینکه هزینهها را کاهش می دهد، این امکان را برای تیم فیلمسازی فراهم می کند که کنترل کاملی بر شرایط محیطی داشته باشند مثلاً نورپردازی، دمای فضا، یا حتی جزئیات ریز دکور را در اختیار میگیرند و به راحتی قابل مدیریت است. همچنین، در مورد اینکه چه میزان از دکور ساخته شده واقعی است و چه مقدار از آن با جلوههای ویژه دیجیتال (CGI) اضافه شده، باید گفت که در این پروژه از ترکیب هوشمندانهای از دکور واقعی و سی جی استفاده شده است. ولی بیش از ۹۰ درصد از آنچه دیده میشود، ساخته شده است و جلوههای کامپیوتری در لایه های دوردست به کمک ما آمد.
سوری ادامه داد: سعی بر این داشتم که صحنهها و دکورها با دقت فراوان، شامل فضاهای داخلی و جزئیات مختلف، به گونهای طراحی شود که کاملاً طبیعی و واقعی به نظر برسند. این دکورها و بازسازی فضای غزه به شکلی ساخته شدهاند که حتی تماشاگران حرفهای هم نمیتوانند تفاوت آنها را با لوکیشنهای واقعی تشخیص دهند. در کنار دکورهای واقعی، برای برخی فضاهای خارجی یا تغییرات خاص در پسزمینه، از جلوههای ویژه دیجیتال (CGI) استفاده شده است. این تکنیکها بهویژه در مواقعی که نیاز به فضاهای بزرگتر یا مکانهایی که نمیتوان بهطور واقعی آنها را ساخت، به کار رفته است. اما بهطور کلی، ترکیب دکورهای واقعی و سی جی بهگونهای بوده که نتیجه نهایی بسیار باورپذیر از آب درآمده و تماشاگران به سختی متوجه میشوند که این دکورها در تهران ساخته شدهاند.
وی یادآور شد: در نهایت، هدف از این ترکیب، ایجاد فضایی کاملاً واقعی و هماهنگ با داستان فیلم بوده است تا تماشاگر احساس کند که در مکانهای مختلف فیلم حضور دارد و هیچگونه تفاوتی با واقعیت ندارد. مطلب بعدی که توضیحش خالی از لطف نیست، کهنهکاری یا فرسودگی دکورها بود که بخش مهمی از فرآیند ساخت است که در آن دکورها بهگونهای دستکاری میشوند که به نظر برسند سالها یا دههها در معرض استفاده قرار داشتهاند. این کار بهویژه در دکورهایی که قرار است فضای قدیمیتر یا فضاهای در حال خرابی را نمایش دهند، حیاتی بود و برای این کار رضا مطیع به همراه گروهش به خوبی از پس این خواسته برآمده و دکورها را باورپذیرتر کردند.
طراح صحنه فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» تاکید کرد: چالشهای انتخاب فضا، ساخت دکور و کهنهکاریها و چیدمان دقیق صحنه نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر هنری نیز تأثیر زیادی بر کیفیت نهایی فیلم گذاشت. ساخت دکورهایی که هم دقیق و متناسب با فضای فیلم باشند و هم به شکلی طبیعی کهنه شوند، نیاز به زمان، تلاش و هماهنگی دقیق میان تیمهای مختلف داشت. در این فرآیند، جزئیات ریز و ظریف توانست تفاوت زیادی در نتیجه نهایی ایجاد کند.
سوری در ادامه مطرح کرد: بینهایت خوشحالم که فرصت این را داشتم که از نزدیک شاهد تلاشهای بیوقفه و حرفهای تیم سازنده این پروژه باشم. ساخت دکور و کهنهکاریهای دقیق، تنها نتیجه یک کار تیمی فوقالعاده است که در آن هر جزئیات با دقت و علاقهمندی به وجود آمده است. این دکورها نه تنها به فضای داستان زندگی بخشیدند، بلکه دنیای جدیدی را به تماشاگران معرفی کردند که در آن زمان و مکان به شکلی واقعگرایانه و باورپذیر در جریان بود.
وی در پایان با تشکر از همراهی منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم برای هدایت و تامین منابع فیلم و همچنین همکاری گروه دکور و صحنه تاکید کرد: این پروژه نه تنها یک فیلم، بلکه گواهی است بر تلاشهای بیوقفه و همدلی تیمی که قلبشان در این کار بود. با وجود همه چالشها، از ساخت دکور تا کهنهکاریهای بینظیر، اثری خلق شده که نهتنها برای تماشاگران، بلکه برای تمامی دستاندرکاران نیز تجربهای فراموشنشدنی خواهد بود. بیشک این موفقیت نتیجه یک کار تیمی فوقالعاده است و هر یک از دوستان و همکاران بخشی از این موفقیت بزرگ هستند.
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