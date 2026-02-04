به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه؛ تیزر رسمی فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی، پس از رونمایی این فیلم در پردیس سینمایی ملت به عنوان سینمای رسانه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، منتشر شد.
«سرزمین فرشتهها» در جهانی کودکانه با شعار «این جهان ما نیست!» روایتگر زنی است که با عشق و مقاومت معجزهای را رقم میزند.
در «سرزمین فرشتهها» سُلاف فواخرجی، بازیگر سوری ایفای نقش میکند و در کنار او بازیگران کودک عرب، ایرانی، سوری و لبنانی چون علی ذیب، فاطمه المعصومه زریق، اهورا لطفی، محمد اسد، زهرا فاضل، فاطمه مریش، علیرضا علاو نیز حضور دارند.
این فیلم سینمایی روز گذشته سهشنبه ۱۴ بهمن ماه در سانس سوم سینمای رسانه اکران شد.
ساخت تیزر «سرزمین فرشتهها» را امید میرزایی برعهده داشته است.
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