به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان، مستند داستانی «چکمهپوش» به کارگردانی محمدرضا سعادتی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی احمدیطبا زواره روی پرده رفت؛ اثری که با نگاهی متفاوت به آیینهای عاشورایی شهر تاریخی زواره از توابع اردستان، کوشیده است سنتهای مذهبی را از زاویهای عمیقتر و معناگرایانه بازخوانی کند.
«چکمهپوش» برخلاف بسیاری از آثار مستند آیینی که صرفاً به ثبت و نمایش ظواهر مراسم سوگواری میپردازند، با نگاهی انتقادی و در عین حال مؤمنانه به درون این آیینها مینگرد.
در مرکز روایت، راویای قرار دارد که با باوری ریشهدار نسبت به واقعه عاشورا، دغدغهی کمرنگشدن معنا در برابر اجراهای صرفاً نمایشی و شکلی عزاداریها را بیان میکند.
نمادی در قامت چکمههای قرمز
در این اثر، «چکمههای قرمز» به عنوان نمادی پرمعنا، میان سنت و نقد فرهنگی پلی میزند. این عنصر نمادین، در طول روایت به ابزاری برای برجستهسازی تضاد میان ظاهر و باطن آیینها بدل میشود.
نشانهای از درهمآمیختگی ایمان و نمایش، که مخاطب را به تأمل درباره نسبت امروز جامعه با پیام حقیقی عاشورا دعوت میکند.
کارگردان مستند، در این اثر تلاش دارد نگاه متفکرانهی هنرمند متعهد به دین و فرهنگ را به تصویر بکشد؛ نگاهی که نه در پی تخریب سنتها، بلکه در جستوجوی بازگرداندن روح اصیل معنویت به آنهاست.
شانزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان، که با محوریت تقویت سینمای بومی و ملی در حال برگزاری است، تا ۲۳ بهمنماه ادامه دارد.
نمایش «چکمهپوش» در این رویداد، نشان از توجه فیلمسازان به ریشههای فرهنگی و مذهبی مردم منطقه دارد؛ نگاهی که سنتهای مذهبی را نه میراثی ایستا، بلکه متنی زنده برای بازخوانی و گفتوگو میبیند.
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