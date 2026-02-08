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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

اعزام تیم هاکی آقایان گلستان به رقابت های کشوری

اعزام تیم هاکی آقایان گلستان به رقابت های کشوری

گرگان_رئیس هیئت هاکی گلستان از اعزام تیم هاکی آقایان گلستان به مسابقات قهرمانی هاکی سالنی زیر ۲۳ سال کشور خبر داد.

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت ها انتخابی مسابقات آسیایی عمان در سال آینده است.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی هاکی سالنی گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی اراک برگزار می شود.

‌شریفی افزود: در این دوره از مسابقات ۱۱ تیم از ۱۱ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، مرکزی، تهران، زنجان، سمنان، کرمانشاه ، گلستان و همدان از ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن با هم دیگر رقابت می کنند.

رئیس هیئت هاکی گلستان در خصوص گروه بندی تیم های حاضر گفت: گلستان در گروه ۲ مسابقات با تیم‌های کرمانشاه، زنجان و همدان همگروه شده است.

وی ادامه داد: محمد قریشی به عنوان سرمربی و قدرت کاویانی به عنوان سرپرست تیم گلستان را همراهی می کنند.

شریفی از ارشیا محققی نیا، طاها آسیایی، ایلیا مهیمنی، امین شریعتی، امیر حسین و محمد امین کیاتپه ای، مهدی بهلول، رضا بهلول، امیر علی میرزایی، مهدیار علیپور، سید علی اکبر عزیزی، امیر عباس احمدی به عنوان بازیکنان تیم گلستان نام برد.

کد مطلب 6742609

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