اعزام تیم هاکی آقایان گلستان به رقابت های کشوری

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت ها انتخابی مسابقات آسیایی عمان در سال آینده است.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی هاکی سالنی گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی اراک برگزار می شود.

‌شریفی افزود: در این دوره از مسابقات ۱۱ تیم از ۱۱ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، مرکزی، تهران، زنجان، سمنان، کرمانشاه ، گلستان و همدان از ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن با هم دیگر رقابت می کنند.

رئیس هیئت هاکی گلستان در خصوص گروه بندی تیم های حاضر گفت: گلستان در گروه ۲ مسابقات با تیم‌های کرمانشاه، زنجان و همدان همگروه شده است.

وی ادامه داد: محمد قریشی به عنوان سرمربی و قدرت کاویانی به عنوان سرپرست تیم گلستان را همراهی می کنند.

شریفی از ارشیا محققی نیا، طاها آسیایی، ایلیا مهیمنی، امین شریعتی، امیر حسین و محمد امین کیاتپه ای، مهدی بهلول، رضا بهلول، امیر علی میرزایی، مهدیار علیپور، سید علی اکبر عزیزی، امیر عباس احمدی به عنوان بازیکنان تیم گلستان نام برد.