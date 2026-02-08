ضرورت تبیین خسارات و خیانت های پهلوی برای نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان و اعضای دفتر خود بر ضرورت تبیین خسارتها و خیانتهای خاندان پهلوی برای نسل جوان و آتیه ساز ایران اسلامی تاکید کرد.
وی افزود: امروز اگر آن دسته از جوانان که فریب خاندان پهلوی را خوردهاند میدانستند که این خاندان چه خیانتها و خساراتی به کشور و زندگی همین جوانان وارد کرده است، هیچکدام آنها در خیابانها نام این خاندان را بر زبان نمیآوردند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با تاکید بر ضرورت مطالعه و انتشار آمار خیانتها، غارتها و خسارت های خاندان پهلوی تصریح کرد: در مطلب نقل شدهای از سوی سفیر آمریکا در رابطه با غارت اموال مردم ایران توسط رضاخان نوشته شده است که وی بسیاری از روستاها و املاک ملی را به نام شخص خودش به ثبت رسانده بوده است.
مطیعی ادامه داد: این میزان از املاک و زمینها جدا از غارتها و اختلاسهایی است که به بهانه ساخت املاک نظامی و یا رفاهی برای مردم از افراد گرفته میشد اما در حسابهای شخصی پهلوی و برای رفاه خاندان پهلوی هزینه میشده است.
وی به سرقت نجومی ۳۵ میلیون دلار از اموال ملی ایران توسط محمدرضا پهلوی هنگام فرار از کشور اشاره کرد و گفت: به گفته سفیر وقت آمریکا در ایران، محمدرضای ملعون هنگام فرار از کشور بیش از ۳۸۴ چمدان پر از سکه و اشیای گرانقیمت و تاریخی ملت ایران را به نفع خود مصادره و از کشور خارج کرده است؛ این میزان از خسارات صرفاً مربوط به دو شاه پدر و پسر بود و از سوی دیگر اطرافیان آنان نیز به بهانههای مختلف دست به سرقت اموال مردم زده بودند.
امام جمعه سمنان به اعترافات افراد نزدیک به خاندان پهلوی مانند حسین فردوست، اسدالله عَلم و ... نیز اشاره و اظهار کرد: اگر تبیین این خیانتها برای نسل جوان صورت گرفته بود هیچگاه فرزند خاندان ملعون پهلوی نمیتوانست این چنین در ایران آشوب ایجاد کند.
مطیعی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی و تبیین منطقی و عقلانی علل شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: هر انسان وطنپرستی میداند باید در برابر حمله بیگانگان و دشمنان خارجی ایستادگی کرد، نه آنکه از کشور دیگری درخواست کند تا به خاک میهنش حمله نظامی صورت گیرد!
وی با یادآوری فجایع شکل گرفته توسط تروریستهای مسلح در شبه کودتای دیماه اشاره کرد و گفت: نمیتوان ادعای عشق به وطن را داشت اما در مقابل آن به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی با سلاح سرد و گرم به جان مردم کوچه و بازار و زیرساختهای کشور افتاد و با رفتاری داعشگونه دست به تخریب و آشوب زد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان مهمترین اصل در تبیین حقانیت جمهوری اسلامی را آگاهی از ضرورت تشکیل آن دانست و افزود: باید تلاش کرد با استدلال منطقی و به دور از فضای هیجانی، اقشار مختلف مردم به خصوص خانوادهها از تصورات و اعتقادات باطل دور شوند.
نظر شما