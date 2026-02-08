بازداشت عامل حمله به یک ژنرال روس در دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سوتلانا پترنکو» سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه تصریح کرد که عامل سوءقصد به جان ژنرال الکسیف، در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ به دستور سرویس‌های ویژه اوکراین برای انجام حمله تروریستی وارد مسکو شده است.

سرویس امنیت فدرال روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد: لیوبومیر کوربا، شهروند روسیه که به عنوان عامل مستقیم سوءقصد به جان ژنرال الکسیف شناسایی شده، در دبی دستگیر و به روسیه تحویل داده شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه افزود: همدستان کوربا نیز شناسایی شده‌اند. ویکتور واسین و زینایدا سربریتسایا دیگر شهروندان روسیه، همدستان کوربا در سوءقصد به جان ژنرال الکسیف بودند که واسین در مسکو دستگیر شد اما سربریتسایا به اوکراین گریخته است.