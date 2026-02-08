به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق‌وردی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت:،توجه و تدبر در برخی نکات کلیدی مربوط به اغتشاشات اخیر، نکات بسیار ارزشمندی را آشکار می‌کند؛ با وجود پراکندگی صحنه‌های خشونت در سراسر کشور، روش‌های مورد استفاده یکسان، مشابه و فرماندهی شده است.

وی ادامه داد: اگر گفته شود همه این آشوبگران در خارج از کشور و توسط موساد و سیا آموزش دیده و به کشور بازگردانده شده‌اند، که باید فاتحه نظام را خواند. قطعا در میان این عوامل فریب‌خورده، ماموران موساد نیز حضور داشتند، اما مرکز هماهنگی آن‌ها نه در پادگان‌های موساد، بلکه در غفلت برخی مسئولان داخلی باید جستجو شود.

حق‌وردی افزود: این غفلت موجب رهاسازی فضای مجازی در کشور شد و ذهن، روح و روان برخی از جوانان و نوجوانان مملکت را به تسخیر برنامه‌ریزان نظام سلطه درآورد. در شرایطی که حتی کشورهای غربی برای استفاده از فضای مجازی قوانین و مقررات سختگیرانه دارند، رهاسازی فضای مجازی در کشور پیامدهای اسفباری به بار آورده و می‌آورد.

وی ادامه داد: آیا قربانی شدن هزاران نفر از جوانان کشور نباید ما را از خواب غفلت بیدار کند؟ هماهنگی و یکسان عمل کردن تروریست‌ها به نحوی که در شرقی‌ترین و غربی‌ترین نقطه آشوب، یک روش یکسان مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده هماهنگی از یک مرکز است؛ در شرایط کنونی این مرکز فقط و فقط در فضای مجازی و برخی سکوهای مطرح آن قابل تصور است.