کشف ۲۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک کامیون در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی تیم عملیات شهرستان بندرعباس در پی دریافت گزارش واصله مبنی بر اینکه تعدادی افراد سود جو و فرصت طلب به صورت سازمان یافته و تحت پوشش تانکر حمل قیر اقدام به بارگیری سوخت قاچاق گازوئیل از استان‌های مرکزی و غیره می‌کنند و سوخت قاچاق را از طریق مسیرهای اصلی و فرعی به استان هرمزگان شهرستان بندرعباس انتقال و با قیمت گزاف بفروش می‌رسانند، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع ضمن شناسایی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان حین گشت زنی در محور بندرعباس به میناب، به یک دستگاه کامیون تانکر مخصوص حمل قیر که به صورت بلاصاحب در کنار جاده پارک و رها شده بود مشکوک شده و پس از اطمینان از داشتن سوخت، با هماهنگی قضائی کامیون مورد نظر را به یگان انتقال دادند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در بازرسی از کامیون مورد نظر مقدار ۲۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا بر اعلام نظر کارشناسان از ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرد.