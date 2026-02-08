کرمی: ۴۹۰ هزار زنجانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کرمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به نقش بیمه سلامت در تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی اظهار کرد: در گذشته تنها بخش محدودی از کارکنان دولت و کارگران از مزایای بیمه برخوردار بودند، اما با تشکیل سازمان بیمه سلامت، دسترسی همگانی به خدمات درمانی در کشور فراهم شد و این سازمان به بازوی حمایتی دولت در حوزه سلامت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بیمهشدگان استان بهصورت رایگان از خدمات درمانی استفاده میکنند، افزود: در حال حاضر حدود ۴۹۰ هزار نفر در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که بالغ بر ۷۵ درصد آنها هیچگونه حق سرانهای پرداخت نمیکنند. همچنین برای افراد فاقد پوشش بیمهای، تخفیفهای ۳۰ تا ۶۰ درصدی پیشبینی شده و امکان ثبتنام و تمدید بیمه به صورت غیرحضوری و شبانهروزی از طریق سامانههای الکترونیکی فراهم است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمهای ادامه داد: افراد حتی در زمان بستری در بیمارستان نیز میتوانند نسبت به بیمه شدن اقدام کرده و بلافاصله از مزایای بیمه سلامت بهرهمند شوند.
کرمی یکی از اقدامات شاخص این سازمان را پوشش بیمه رایگان برای ۵۰ نوع بیماری عنوان کرد و گفت: بیماران مشمول این طرح علاوه بر تخفیفهای ویژه، در طول بستری و درمان عملاً پرداختی ندارند. همچنین با تعامل مستمر با مراکز طرف قرارداد، مطالبات و مغایرتها پیگیری میشود تا خدمات درمانی بدون وقفه ارائه شود.
وی از اجرای طرح نظام ارجاع شهری در شهرستان خدابنده به عنوان پایلوت کشوری خبر داد و افزود: تاکنون حدود هزار و ۸۰۰ نفر از افراد فاقد بیمه در این شهرستان شناسایی شدهاند و از طریق پیامک برای ثبتنام یا تمدید پوشش بیمه دعوت شدهاند. در این راستا اطلاعرسانیهای محلی و همکاری با شبکه بهداشت نیز انجام شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به گستردگی شبکه خدمات درمانی طرف قرارداد بیان کرد: در حال حاضر ۶۰۸ مرکز درمانی با بیمه سلامت استان همکاری دارند و کیفیت خدمات این مراکز از طریق نظارتهای دورهای ارزیابی میشود. همچنین برای ۶۰ درصد پزشکان طرف قرارداد، کارنامه عملکردی صادر شده تا وضعیت تجویز و خدمات خود را با میانگینهای استانی و کشوری مقایسه کنند.
وی توسعه نسخهنویسی الکترونیک به عنوان یکی از برنامههای مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: پزشکان غیرطرف قرارداد نیز میتوانند با دریافت دسترسی، از سامانه نسخه الکترونیک استفاده کنند که این اقدام موجب تسهیل خدماترسانی به بیمهشدگان شده است.
کرمی با بیان اینکه ۳ هزار و ۵۶۸ قلم دارو تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، گفت: تنها ۱۳ درصد این داروها نیازمند تشکیل پرونده و مراجعه حضوری است و سایر خدمات دارویی با هماهنگی داروخانهها ارائه میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان همچنین از نشاندار شدن بیش از ۲۶ هزار بیمار صعبالعلاج در استان خبر داد و تصریح کرد: در مجموع بیش از ۳۰ هزار نشانه بیماری در سامانه ثبت شده که بیشترین موارد مربوط به بیماران سرطانی، مبتلایان به پرفشاری خون و دیابت نوع یک است.
وی درباره حمایتهای مالی صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برای حمایت از این بیماران هزینه شده است. بیماران صعبالعلاج در بیمارستانهای دولتی بهصورت رایگان بستری و ترخیص میشوند و افراد دهکهای یک تا پنج نیز تنها با پرداخت ۲ درصد هزینه، خدمات درمانی دریافت میکنند.
کرمی از گسترش پوشش دارویی بیماران سرطانی خبر داد و افزود: با انعقاد تفاهمنامه جدید، ۱۰ قلم داروی ژنریک به فهرست داروهای تحت پوشش اضافه شده و ارائه خدمات مربوط به آنها از روز گذشته در سامانههای سازمان فعال شده است.
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