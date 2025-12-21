مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۵ شب شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع آتشسوزی در یک کارگاه نقاشی و تعمیرات خودرو واقع در گاراژ خیابان امام رضا، بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از دریافت گزارش، اکیپهای عملیاتی از ایستگاههای ۲۲، ۱۰ و ۲۶ با تجهیزات کامل در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: آتشنشانان با سرعت عمل، هماهنگی و هوشیاری کامل موفق شدند آتشسوزی را مهار کرده و از گسترش و سرایت آن به سایر بخشهای کارگاه و واحدهای مجاور جلوگیری کنند.
دهقانی با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع آتشسوزی و میزان خسارات مالی وارده در دست بررسی کارشناسان سازمان آتشنشانی قرار دارد.
