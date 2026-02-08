طرح های آموزشی و زیرساختی چهارمحال و بختیاری بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه با حضور با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، پروژه‌های مهم عمرانی و زیرساختی آموزش و پرورش در استان و کشور به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی ۹۹ مدرسه با ۵۱۲ کلاس درس است که برای اجرای آن، اعتباری بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

بر این اساس در ۹۸ کلاس درس، سیستم‌های گرمایشی فرسوده جمع‌آوری و استانداردسازی شد و در ۴۱۴ کلاس درس نیز سیستم‌های گرمایشی غیراستاندارد اصلاح و به سیستم‌های ایمن و استاندارد تبدیل شد.

همچنین در جریان این سفر، استخر دانش‌آموزی شهید استکی شهرکرد با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با ظرفیت ۱۳۰ نفر و زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع احداث شده و برای اجرای آن ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

استخر دانش‌آموزی شهید استکی دارای امکانات جانبی از جمله سونا، جکوزی، دو باب رختکن و واحد اداری است و نقش مهمی در توسعه ورزش دانش‌آموزی، ارتقای سلامت جسمی و ایجاد فضاهای استاندارد ورزشی برای دانش‌آموزان منطقه خواهد داشت.

وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با تأکید بر اهمیت ایمنی مدارس و توسعه فضاهای ورزشی، اجرای چنین پروژه‌هایی را گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت آموزش، سلامت و نشاط دانش‌آموزان عنوان کرد.