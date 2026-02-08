  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

صفری: ششمین تقاطع غیرهمسطح در اردبیل اجرا شد

صفری: ششمین تقاطع غیرهمسطح در اردبیل اجرا شد

اردبیل- شهردار اردبیل از اجرای پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح میدان پلیس به‌عنوان ششمین تقاطع در دوره مدیریت فعلی شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای کنترل ترافیک و روان‌سازی و همچنین کاهش بار ترافیکی خیابان دانشگاه، اجرای تقاطع غیرهمسطح در میدان پلیس، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت ترافیکی و افزایش ایمنی در این منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به روند پایدار توسعه عمرانی در چهارسال اخیر افزود: با تصویب و آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان پلیس، شاهد عملیات عمرانی ششمین تقاطع در طی مدت چهارسال اخیر خواهیم بود، این پروژه پس از انجام مطالعات کارشناسی و فنی لازم، با هدف روان‌سازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا می‌شود.

صفری با بیان این‌که در طول چهار سال اخیر پنج تقاطع غیرهمسطح در سطح شهر اجرا شده، گفت: در حال حاضر پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدخلبان ذاکر در سه راهی آقاباقر با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار اردبیل با اشاره به رکورد بی‌سابقه اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: مدیریت شهری توانست در این دوره، تقاطع شهیدرئیسی را به‌عنوان بزرگ‌ترین تقاطع غیرهمسطح شمال‌غرب کشور را تنها در مدت ۱۸ ماه احداث کند که نشان‌دهنده اراده جدی برای پیشرفت و توسعه همه‌جانبه شهر است.

صفری تأکید کرد که رویکرد شهرداری در این طرح‌ها، پاسخ به مطالبات مردمی، کاهش ترافیک شهری و توسعه زیرساخت‌های پایدار است و تلاش خواهد شد عملیات احداث تقاطع غیر همسطح میدان پلیس نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

کد مطلب 6742852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها