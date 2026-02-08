صفری: ششمین تقاطع غیرهمسطح در اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای کنترل ترافیک و روان‌سازی و همچنین کاهش بار ترافیکی خیابان دانشگاه، اجرای تقاطع غیرهمسطح در میدان پلیس، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت ترافیکی و افزایش ایمنی در این منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به روند پایدار توسعه عمرانی در چهارسال اخیر افزود: با تصویب و آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان پلیس، شاهد عملیات عمرانی ششمین تقاطع در طی مدت چهارسال اخیر خواهیم بود، این پروژه پس از انجام مطالعات کارشناسی و فنی لازم، با هدف روان‌سازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا می‌شود.

صفری با بیان این‌که در طول چهار سال اخیر پنج تقاطع غیرهمسطح در سطح شهر اجرا شده، گفت: در حال حاضر پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدخلبان ذاکر در سه راهی آقاباقر با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار اردبیل با اشاره به رکورد بی‌سابقه اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: مدیریت شهری توانست در این دوره، تقاطع شهیدرئیسی را به‌عنوان بزرگ‌ترین تقاطع غیرهمسطح شمال‌غرب کشور را تنها در مدت ۱۸ ماه احداث کند که نشان‌دهنده اراده جدی برای پیشرفت و توسعه همه‌جانبه شهر است.

صفری تأکید کرد که رویکرد شهرداری در این طرح‌ها، پاسخ به مطالبات مردمی، کاهش ترافیک شهری و توسعه زیرساخت‌های پایدار است و تلاش خواهد شد عملیات احداث تقاطع غیر همسطح میدان پلیس نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.