برنامه های امسال نیمه شعبان جمکران رشد چشمگیر کیفی و کمی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین یاسین حسینآبادی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح روند برگزاری جشن نیمه شعبان در آستان مقدس مسجد جمکران اظهار کرد: برنامههای امسال در تمامی حوزهها با ارتقا و گسترش محسوس همراه بود و تلاش شد این آیین بزرگ با محوریت مردم و با همافزایی مجموعههای مختلف برگزار شود.
حجتالاسلام حسینآبادی گفت: تنوع برنامهها در بخشهای فرهنگی، رسانهای، اجتماعی و خدماتی، در کنار حضور پرشور زائران، فضای متفاوتی را در جشن نیمه شعبان امسال رقم زد و نشان داد ظرفیت مردمی این رویداد در حال بلوغ و توسعه است.
رئیس قرارگاه نیمه شعبان آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به اقدامات رسانهای افزود: برگزاری پنجروزه پویش ایران ما، افتتاح رادیو انتظار، راهاندازی تلویزیون اینترنتی جمکران و اجرای پویشهای ملی یک درصد نذر امام و مهدی جان ایران از جمله مهمترین برنامههای رسانهای این دوره بود که نقش مؤثری در تقویت گفتمان مهدوی داشت.
وی در ادامه به برنامههای شاخص فرهنگی اشاره کرد و گفت: افتتاح دبیرخانه دائمی جشنواره حضرت نرجس(س)، برگزاری جشن پرواز فرشتهها ویژه دختران تازهمکلف و اجرای پویش محافل خانگی امام زمانی، از جمله اقدامات برجسته فرهنگی بود که با استقبال بیش از ۲۰ هزار خانواده در سراسر کشور مواجه شد.
وی به برنامههای ویژه شب نیمه شعبان اشاره کرد و افزود: اجرای نمایش مهدی جان ایران در استیج اصلی، معرفی دبیرکل حزبالله لبنان به عنوان مهدییار سال و برگزاری نشست نمایندگان عالی ادیان الهی، از جمله برنامههای شاخص و نوآورانه این دوره بود.
رئیس قرارگاه نیمه شعبان آستان مقدس مسجد جمکران در بخش خدماترسانی و زیرساختها گفت: ظرفیت اسکان و خدمات بهداشتی نسبت به سال گذشته افزایش یافت و بخشی از مشکلات زیرساختی از جمله نارساییهای شبکه برق و گاز برطرف شد.
وی افزود: برای نخستین بار، گرمایش شبستان بقیع از طریق موتورخانه مرکزی تأمین شد، شبستان کربلا پس از بازسازی مجدد در اختیار زائران قرار گرفت و شبستان کاظمین نیز با عایقکاری و تجهیزات گرمایشی آماده بهرهبرداری شد.
حجتالاسلام حسینآبادی ادامه داد: بهمنظور پاسخگویی به حجم زائران، از ظرفیت برخی مساجد، حسینیهها و فضاهای ورزشی شهر قم از جمله مصلای قدس و ورزشگاه حیدریان برای اسکان استفاده شد.
وی پویش اجتماعی روز امید را از برجستهترین برنامههای امسال دانست و گفت: در این پویش، ۱۱۹۲ خدمت اجتماعی در ۹ محور به نیت عمر مبارک امام زمان(عج) انجام شد که آزادی زندانیان، اهدای جهیزیه و سیسمونی، کاشت درخت، برگزاری اردوهای جهادی، توزیع بستههای معیشتی و آذینبندی محلات را شامل میشد.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به فعالیتهای فرهنگی چهرهبهچهره افزود: تعداد غرفههای فرهنگی، حضور مؤسسات مهدوی و برپایی نمایشگاه زندگی با آیهها در این دوره افزایش یافت و با استقبال زائران همراه شد.
وی شکلگیری قرارگاه مردمی نیمه شعبان را از دستاوردهای مهم این دوره برشمرد و گفت: این قرارگاه به دستور تولیت آستان و با هدف همافزایی مجموعههای مردمی تشکیل شد و ستادهای تخصصی در حوزههای محلات، رسانه، فرهنگ و طریقالمهدی(ص) را ساماندهی کرد.
حجتالاسلام حسینآبادی با اشاره به چالشهای موجود اظهار کرد: مشکلات ترافیکی، محدودیت پارکینگ و ضعف در اطلاعرسانی یکپارچه به زائران از جمله مواردی است که نیازمند برنامهریزی دقیقتر در سالهای آینده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم برنامهریزی بلندمدت گفت: تشکیل دبیرخانه دائمی جشن نیمه شعبان میتواند به تداوم فعالیتها، انسجام برنامهها و ارتقای کیفی این رویداد بزرگ در سالهای آینده کمک کند.
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