اعلام اسامی دور دوم انتخابی تیم فوتبال جوانان از استان های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از پایان مرحله انتخابی بازیکنان شاغل در لیگ برتر استان تهران در بهمن ماه سال جاری، حسین عبدی سرمربی این تیم اسامی بین بازیکنان حاضر در لیگ برتر کشور شهرهای مختلف را در دو گروه اعلام کرد که گروه نخست از چهارشنبه گذشته مشغول انجام تمرینات خود هستند.

همچنین اسامی گروه دوم که باید فردا ساعت ۹ صبح خود را به کادر فنی و اجرایی تیم ملی زیر ۲۰ سال در مرکز ملی معرفی کنند نیز منتشر شد که به شرح زیر است:

حامد دادجویان، سجاد اکبری، مهدی سعادت (آذربایجان شرقی)

ابوالفضل خلیلیان، امیرمهدی مقصودی، هادی زارع، علی مستان، ابوالفضل حسیوند، علیرضا باقری (اصفهان)

پارسا جمالی، صمصام اصغری، علیرضا خلیفه گوری (بوشهر)

جعفر اسدی و امیرمحمد قزوینه (تهران)

امیرعلی منجزی، امین احمدی، حمیده موسوی، نوید بیرانوند، محمدطاها محمدی، علیرضا یاری نسب، شهاب کرمی، محمدمهدی میمی نژاد، محسن معصوم زاده (خوزستان)

امیرمحمد شمسی پور، حمیدرضا طاهری، علیرضا فتحی (فارس)

مهدی زارع، سبحان حیدری (کرمان)

ابوالفضل کاظمی، امیرحسین ربیعی، مصطفی سلطانی (مازندران)

یاسین زارع، امیرعلی بیرانوند، امید قره چماق لو، عرفان خدادادیان (مرکزی)

امیررضا بیات و ایلیا همدانی (همدان)

طاها محمودیان (یزد)