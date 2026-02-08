به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی‌الله مرادی اظهار کرد: گزارش سرقت‌ به عنف طلا از یک خانواده در خانه مسکونی شان با تهدید قمه در شهرستان مه ولات پلیس را بر آن داشت به طور جدی برای پیگیری سریع موضوع وارد عمل شود.

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی بیان کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از این بود متهم مقادیری طلا به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به سرقت برده است.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدام‌های گسترده اطلاعاتی رد پای دو متهم این پرونده که به شهرستان گناباد گریخته بودند را پیدا کردند.

مرادی گفت: کاراگاهان پس از هماهنگی با مرجع قضایی کمتر از ۷۲۰ دقیقه متهمان را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی افزود: در این پرونده متهم دیگری نیز دستگیر و طلاهای مسروقه که زیر خاک پنهان کرده بودند کشف شد.

وی گفت: طلاهای سرقتی به مالباخته تحویل داده شد و تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

