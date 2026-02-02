دستگیری کلاهبردار معاملات طلا با ۹۰ شاکی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جوانشیری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در شهرستان سبزوار تحت عنوان خرید و فروش طلا و با افزایش تعداد شاکیان، رسیدگی سریع به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با دادستان سبزوار، متهم را حین فرار و در مبادی خروجی استان خراسان رضوی دستگیر کردند.

به گفته وی تاکنون ۹۰ نفر به‌عنوان شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند و تحقیقات درباره کلاهبرداری از طریق صدور فاکتور فروش و ارائه طلای آب‌شده همچنان ادامه دارد.