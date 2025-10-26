امام جمعه گناوه: مادران شهدا نماد صبر و ایمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر به شهرستان گناوه، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی، امام جمعه گناوه، به همراه حجتالاسلام میری، مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید جنوب کشور، مدیرکل بنیاد شهید استان و جمعی از مسئولان، با حضور در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه از مادر شهید والامقام خسرو عبدویی عیادت و دلجویی کردند.
امام جمعه گناوه عصر یکشنبه در این مراسم با آرزوی شفای عاجل برای این مادر صبور و فداکار، از مقام والای مادران و خانوادههای معظم شهدا تجلیل کرد و افزود: مادران شهدا نماد صبر، ایمان و استقامت هستند و حضور در کنار آنان توفیق بزرگی است.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بیان کرد: امنیت و عزت امروز کشور مدیون خون پاک شهدا و مجاهدت این خانوادههای آنها است.
وی افزود: تکریم و دلجویی از خانوادههای شهدا وظیفهای الهی و انقلابی است و باید با استمرار این ارتباط، از مشکلات و نیازهای آنان آگاه شویم و در حد توان در رفع آنها بکوشیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز در این دیدار با تقدیر از صبر و فداکاری خانواده شهید عبدویی، بر تداوم خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: بنیاد شهید با همه توان در مسیر خدمت به این عزیزان گام برمیدارد و دیدار و تفقد از والدین معظم شهدا از برنامههای مستمر و اولویتدار این نهاد است.
در پایان این دیدار، به رسم احترام و تکریم از مادر شهید والامقام «خسرو عبدویی» تقدیر شد.
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