تجلی عشق و وحدت در سرزمین گنجینه ها

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: دیار گنجینه فرهنگ ها از کرد و ترک و تات و ترکمن و فارس امروز رنگین کمانی از معرفت ها را به نمایش گذاشتند. امروز تمام ملت ایران مهمان جشن تولد چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی بودند از هر قومیتی با هر زبان و گویش و مذهبی در این جشن باشکوه شرکت کردند، جشنی که شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود؛ جشنی که مزین به ندای الله اکبر بود و اتحاد و انسجام و با هم بودن جلوه های ماندگارش بود.

امروز مردم خراسان شمالی هم گام با دیگر مردم کشور دوشادوش یکدیگر بصیرت، انسجام، اتحاد و دشمن شناسی خود را به نمایش گذاشتند.

امروز مردم خراسان شمالی هم گام با دیگر مردم کشور دوشادوش یکدیگر بصیرت، انسجام، اتحاد و دشمن شناسی خود را به نمایش گذاشتند مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۶۰ نقطه از خراسان شمالی با حضور باشکوه مردم ولایتمدار برگزار شد.

مردم در این مراسم با شعارهای ضد استکباری خشم و انزجار خود را به گوش یاوگویان رساندند و حمایت از ملت های مظلوم منطقه و جبهه مقاومت برنامه های دیگر مراسم امروز بود.

مردم غیور گنجینه فرهنگ‌ها امروز پس از ۴۰ سال، بار دیگر به صحنه آمدند و با فریاد «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آل سعود خائن» و با طنین «الله‌اکبر»، «نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست»، «خامنه ای امام مسلمین است/ اطاعتش بر همگان یقین است»، «خامنه ای خمینی دیگر است/ ولایتش ولایت حیدر است»، «شعار هر بسیجی مرگ بر آمریکاست» نشان دادند پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و تا آخرین‌نفس از نهضت اسلامی دفاع خواهند کرد.

خلق حماسه در کف خیابان ها

امروز اقشار مختلف مردم همچون گذشته با حضور پر شورتر در کف خیابان ها حماسه ای دیگر در تاریخ جهان اسلام خلق کردند.

همچنین نسل چهارم انقلاب با شور و هیجان وصف ناپذیر با مشت های گره کرده در کنار دیگر افراد قرار گرفتند و همه با هم چهل سالگی انقلاب را جشن گرفته اند.

حضور خانواده شهدای مدافع حرم در جمع راهپیمایان

همسر و فرزندان شهدای مدافع حرم امروز در کنار مردم خراسان شمالی تولد چهل سالگی انقلاب را جشن گرفتند و نشان دادند برای حفظ وطن و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی حاضر به فداکاری هستند.

همچنین طنین سرودهای انقلابی در میدان شهید مرکز استان خراسان شمالی روزهای خوش پیروزی سال ۵۷ را برای انقلابیون زنده کرد.

یکی از بانوان بجنوردی به خبرنگار مهر می گوید: مردم خراسان شمالی همواره نشان داده اند که بیشترین حضور را چه در انتخابات و چه در راهپیمایی ها دارند.

الناز شاکری اظهار می کند: امروز مردم بجنورد همزمان با دیگر هم وطنان برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی به صحنه آمدند و ثابت کردند تا زنده هستند این راه را ادامه خواهند داد و به فرزندانشان منتقل خواهند کرد.

شهروند دیگری به خبرنگار مهر می گوید: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برای مسئولان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیام دارد، به طوری که مسئولان قدر مردم را بدانند و در هر جایگاهی هستند، انقلابی کار کنند.

حسین الفتی اظهار می کند: همچنین حضور مردم در خیابان ها به دشمنان نظام ثابت کرد که این ملت تحت هیچ شرایطی از ارزش های کشورشان دست بر نمی دارند.

حضور جوانان در صحنه ها سبب ترس دشمن است

یکی از دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: جوانان ایرانی باید هوشیار باشند و بدانند آنچه که ایران را تا کنون با قدرت و با عزت نگاه داشته وجود رهبری و اتحاد و همدلی مردم است.

حضور جوانان بیش از افراد سالخورده و نسل اول انقلاب در راهپیمایی ها اهمیت دارد چرا که دشمن از نسل جوان ایران ترس دارد وی می افزاید: حضور جوانان بیش از افراد سالخورده و نسل اول انقلاب در راهپیمایی ها اهمیت دارد چرا که دشمن از نسل جوان ایران ترس دارد، بنابراین با حضور در صحنه ها مشت محکمی بر دهان استکبار می‌زنیم.

یکی افراد سالخورده که در جمع راهپیمایان حضور داشت به خبرنگار مهر می گوید: اکنون ۷۸ سال سن دارم و طی این ۴۰ سال همیشه در تمامی راهپیمایی ها شرکت کرده اند و تا هنگامی که زنده و توان داشته باشم هرساله در این جشن شرکت خواهم کرد.

فاطمه صادقی اظهار می کند: انقلاب سال ۵۷ در نتیجه اراده مردم برای تحقق آرمان‌های والای اسلامی و همچنین عدالت و آزادی بود.

۲۲ بهمن روز افتخار آفرینی ملت ایران است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۲ بهمن روز افتخار آفرینی ملت ایران است، اظهار می کند: مردم ایران ۲۲ بهمن را روز آزادی، استقلال، عزت، سربلندی و روز افتخار آفرینی خود می دانند.

حجت الاسلام محمدعلی سالاری می گوید: مردم ایران ۲۲ بهمن سال ۵۷، طلوع خورشید اسلامی را که به خاموشی کشیده شده بود هر ساله جشن می گیرند.

سالاری با تاکید براینکه ۲۲ بهمن روز تسویه حساب شخصی ملت ایران از برخی ناکارآمدی های مسئولان نظام نیست، می افزاید: تا کنون موقعیت های زیادی برای تسویه حساب بوده و آنقدر مردم ما هوشیار هستند و می دانند که ۲۲ بهمن روز جشن است.

وی تصریح می کند: ملت ایران با وجود مشکلات زیاد اما باری دگر ثابت کردند که انقلاب متعلق به آن هاست و اعلام کردندکه پای آرمان های امام راحل، انقلاب، شهدا و تبعیت از مقام معظم رهبری هستند.

امروز همه مردم آمدند، آمدند تا باری دیگر ثابت کنند هیچ‌گاه گذشته ایران را فراموش نخواهند کرد و پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.