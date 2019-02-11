ایران در اوج قدرت و عزت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی نوری پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان اندیمشک اظهار کرد: تجربه و شکوه ۲۲ بهمن نشان‌ دهنده حضور مردم در صحنه‌های مختلف در دفاع از کیان اسلام و ایران است.

وی با بیان اینکه ملت ایران پای انقلاب خود ایستاده، افزود: ایران اسلامی در اوج اقتدار و عزت راه استقلال، توسعه، پیشرفت و تحقق آرمان‌های خویش را ادامه می‌دهد.

امام جمعه شهرستان اندیمشک گفت: دشمن به دنبال آسیب به کشور است و حضور حماسی مردم ایران اسلامی در راهپیمایی پیروزی انقلاب بیان از آمادگی برای دفاع از کشور و انقلاب تا پای جان است.

وی حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تجدید بیعت با ولایت نامید و عنوان کرد: راه انقلاب همانند هشت سال دفاع مقدس با عزت و اقتدار ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسینی نوری با بیان اینکه امریکا دشمن مردم ایران است، افزود: امریکا به دنبال تضعیف کشور بوده و از قدرت و عزت ایران اسلامی همواره واهمه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در انقلاب سال ۵۷ از شهرهای پیش‌رو در اعتراضات مردمی بوده است.