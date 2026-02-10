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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

امیر خوش‌قلب: طرح‌های «مصباح» پاسخی به جنگ ترکیبی دشمن است

امیر خوش‌قلب: طرح‌های «مصباح» پاسخی به جنگ ترکیبی دشمن است

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: طرح‌های ۱۶‌گانه مصباح راه‌حلی جامع برای رفع دغدغه‌های فرهنگی این نیرو و پاسخی به جنگ ترکیبی دشمن است.

یه گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد یوسفی خوش‌قلب جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره طرح‌های فرهنگی «مصباح» با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، اظهار داشت: طرح‌های ۱۶‌گانه مصباح که با محوریت فعالیت‌های سازمان عقیدتی سیاسی اجرا می‌شود، به‌عنوان راه‌حلی جامع برای رفع دغدغه‌های فرهنگی در نیروی پدافند هوایی عمل کرده است و پاسخی به جنگ ترکیبی دشمن محسوب می‌شود.

امیر خوش‌قلب در ادامه با اشاره به ماهیت «جنگ ترکیبی» دشمن، گفت: یکی از ابزارهای اصلی دشمن، برای تأثیرگذاری بر عقاید، افکار و ذهنیت کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان، از طریق فرهنگ است؛ بنابراین لازم است که برای مقابله با این تهدیدات، از برنامه‌ای منسجم برخوردار باشیم.

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش عنوان کرد: این نیرو به دلیل نقش راهبردی، در صدر اولویت‌های دشمن برای ایجاد تهدید قرار دارد؛ به‌طوری‌که دشمنان می‌کوشند تا از تمام ابزارهای فرهنگی، سیاسی و نظامی خود برای هدف‌گیری این نیرو استفاده می‌کند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت هوشیاری و برنامه‌ریزی منسجم، خاطرنشان کرد: با توکل بر خدا، تبعیت از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و حرکت در مسیر مستقیم ارزش‌های انقلاب، می‌توانیم در برابر هجمه گسترده دشمن ایستادگی و اقتدار فرهنگی خود را حفظ کنیم.

کد مطلب 6744790

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