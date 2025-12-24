امامی یگانه: ۶۲۰ کلاس درس به آموزش و پرورش اردبیل تحویل داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید سرزده از مدرسه دخترانه دوره اول متوسطه شهید ذاکر اردبیل و گفتوگو با معلمان و دانشآموزان این مدرسه، با اشاره به مشکلات موجود در فضای آموزشی، برای پیگیری و رفع این مسائل قول مساعد داد و از دانشآموزان خواست با برنامهریزی دقیق، مسیر تحصیلی خود را متناسب با استعداد، علاقه و رغبت انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۶۲۰ کلاس درس به آموزش و پرورش استان اردبیل تحویل داده میشود، افزود: توسعه فضاهای آموزشی و بهرهگیری از ابزارهای نوین و فناوریهای آموزشی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد.
استاندار اردبیل با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تا پایان این برنامه، سرانه فضای آموزشی استان باید به ۶/۱ مترمربع برسد که تحقق آن مستلزم ساخت ۳ هزار و ۲۲۸ کلاس درس جدید بوده و در دست اقدام است.
امامی یگانه مهارتآموزی و بازنگری در محتوای کتابهای درسی را از محورهای مهم کیفیتبخشی آموزشی دانست و تصریح کرد: برخی رشتهها و محتواهای آموزشی متناسب با شرایط امروز جامعه نیازمند بازنگری هستند.
وی معلمان را در صف اول نظام آموزشی عنوان کرد و گفت: پیشنهادها و دیدگاههای معلمان در اجرای برنامههای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، نقش مؤثری در بهبود وضعیت مدارس دارد
اردبیل- استاندار اردبیل بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و توجه به مهارتآموزی دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید سرزده از مدرسه دخترانه دوره اول متوسطه شهید ذاکر اردبیل و گفتوگو با معلمان و دانشآموزان این مدرسه، با اشاره به مشکلات موجود در فضای آموزشی، برای پیگیری و رفع این مسائل قول مساعد داد و از دانشآموزان خواست با برنامهریزی دقیق، مسیر تحصیلی خود را متناسب با استعداد، علاقه و رغبت انتخاب کنند.
نظر شما