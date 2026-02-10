اخطار قطع گاز برای ۱۹۳ هزار ویلای خالی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هژبر جوادی با هشدار نسبت به مصرف غیرمتعارف گاز در ویلاهای خالی گفت: در شرایط اوج مصرف زمستانی، مالکان ویلاها موظف به رعایت الگوی مصرف هستند و در صورت بی‌توجهی به اخطارها، جریان گاز این واحدها به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

جوادی افزود: استان مازندران به‌دلیل شرایط اقلیمی و افزایش سفرها، دارای تعداد قابل‌توجهی ویلا به‌عنوان خانه دوم و سوم است که بخش زیادی از آنها در فصل زمستان خالی از سکنه باقی می‌مانند.

وی ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده در سطح استان، حدود ۲۵۰ ویلای پرمصرف شناسایی شده که بیش از ۹۰ درصد آنها حتی در ایام تعطیل نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، با این حال بخش قابل‌توجهی از این واحدها در تمام مدت زمستان از گاز برای گرمایش استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به شرایط سخت جوی هفته‌های اخیر گفت: در مناطق کوهستانی و مرتفع استان، دمای هوا به منفی ۱۷ درجه و میزان بارش برف در برخی نقاط به حدود دو متر رسیده است. این شرایط موجب افزایش مصرف گاز شده و مدیریت صحیح مصرف را ضروری‌تر کرده است.

جوادی با بیان اینکه تاکنون برای ۱۹۳ ویلای پرمصرف اخطار صادر شده است، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی مالکان به هشدارها، مطابق ضوابط، جریان گاز این واحدها به‌صورت موقت قطع خواهد شد و وصل مجدد نیز منوط به رعایت الگوی مصرف خواهد بود.

وی تأکید کرد: هدف شرکت گاز استان مازندران از این اقدامات، جلوگیری از اسراف و صیانت از حقوق عمومی است و هیچ‌گونه محدودیتی برای مالکیت یا بهره‌مندی مشروع شهروندان وجود ندارد.