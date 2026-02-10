«دهه فجر» فرصت تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فاطمی نیا پیش از ظهر سه شنبه در جشن چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد صاحب الزمان(عج) آرادان، بر ضرورت توجه به جهاد تبیین به عنوان ابزار ایستادگی در برابر جنگ نرم دشمنان تاکید کرد.

وی در ادامه صحبت های خود ضمن اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، افزود: ۲۲ بهمن روزی است که ملت ایران با ایمان، وحدت و پیروی از امام راحل(ره) بساط ظلم را از کشور برچیده و در برابر ظلم و جور و فساد ایستادگی کردند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) وابستگی کشور به بیگانه و اجنبی را برچید، گفت: انقلاب سبب شد پرچم عزت اسلامی در ایران اسلامی به اهتزاز در بیاید.

فاطمی نیا دهه فجر را فرصت بی بدیل جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه دانست و بیان کرد: دهه فجر یک فرصت بی بدیل برای تجدید عهد با آرمان‌های امام(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدا است.

وی با بیان اینکه دهه فجر فقط یادآور روزهای مبارزه و پیروزی نیست، بلکه فرصتی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده است، تاکید کرد: تبیین حقایق انقلاب اسلامی سبب می شود تا نسل آتیه ساز ایران اسلامی بداند که مسیر انقلاب از کجا گذشته و چه فداکاری ها و جان فشانی هایی در راه آن صورت گرفته است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی سبب می شود تا جوان ما بدانند انقلاب چگونه عزت و استقلال را به کشور بازگرداند، تاکید کرد: همه فعالان فرهنگی، منبری ها، روحانیان و طلاب و دستگاه های فرهنگی، معلمان و ... باید به مقوله تبیین اهتمام ویژه داشته باشند.