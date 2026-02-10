افشای یک ارتباط مخفی؛ وزیر سابق فرانسه تهدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های فرانسوی گزارش دادند که ژاک لانگ وزیر فرهنگ سابق این کشور و همسرش تحت حمایت پلیس قرار گرفته اند چرا که به دلیل ارتباط وی با جفری اپستین مجرم جنسی آمریکایی در فضای مجازی تهدید شده اند.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته دفتر دادستان کل فرانسه تحقیقات را در خصوص اتهام پولشویی علیه لانگ و فرزندش بعد از افشای ارتباط با اپستین آغاز کرد.

وی همچنین از قصد خود برای استعفا از پست ریاست پژوهشکده جهان عرب خبر داده بود.

لازم به ذکر است در اسناد منتشرشده از سوی دستگاه قضایی آمریکا نام لانگ ۶۷۳ بار در مکاتبات مرتبط با جفری اپستین ذکر شده ‌است و از وجود روابط و منافع مشترک با این مجرم آمریکایی حکایت دارد.