به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت نفت ایران در دولت چهاردهم، تنها یک دوره عبور از تنگنا یا مدیریت حداقلی را تجربه نکرده است؛ بلکه وارد مرحلهای تازه از بازتعریف نقش خود در اقتصاد ملی، امنیت انرژی و معادلات منطقهای شده است. ثبت رکوردهای جدید در تولید نفت و گاز، امضای قراردادهای راهبردی چند ده میلیارد دلاری، آغاز پروژههای سرنوشتساز در میادین مشترک، اصلاح فرآیندهای فرسایشی سرمایهگذاری و عبور موفق از شرایط بحرانی، تصویری نسبتا روشن از عملکرد شرکتی ترسیم میکند که همچنان ستون فقرات اقتصاد ایران بهشمار میرود: شرکتی به نام «شرکت ملی نفت ایران».
صنعتی زیر فشار، دولتی زیر ذرهبین
دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که صنعت نفت ایران با انباشت پیچیدهای از چالشها روبهرو بود؛ از ناترازی جدی گاز و رشد شتابان مصرف داخلی گرفته تا افت طبیعی فشار در میدان پارس جنوبی، فرسودگی بخشی از زیرساختها، محدودیتهای مالی و تحریمهای مستقیم علیه عالیترین مقامات نفتی کشور.
تحریم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پیامی آشکار داشت: فشارها صرفا صادرات نفت را هدف نگرفته، بلکه ساختار تصمیمسازی و مدیریت صنعت انرژی ایران را نشانه رفته است. در چنین فضایی، ادامه مسیر گذشته پاسخگو نبود. صنعت نفت نیازمند تصمیمهای بزرگ، پرهزینه اما اجتنابناپذیر بود.
ایران؛ قدرت هیدروکربوری با مسئولیت تاریخی
ایران با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام ذخایر هیدروکربوری، یکی از بزرگترین دارندگان انرژی فسیلی جهان است. برآوردهای فنی نشان میدهد حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه از این ذخایر با فناوریهای فعلی قابل برداشت است؛ ظرفیتی که در صورت ارتقای ضریب بازیافت، میتواند بهمراتب افزایش یابد.
در دولت چهاردهم، این منابع نه صرفا بهعنوان منبع درآمد کوتاهمدت، بلکه بهعنوان سرمایهای راهبردی برای تثبیت جایگاه ایران در آینده انرژی جهان دیده شد. از همین منظر، افزایش تولید با تاکید بر تولید صیانتی و توسعه فناوری، به محور سیاستگذاریها تبدیل شد.
راهبرد دولت چهاردهم؛ عبور از مدیریت روزمره
شرکت ملی نفت ایران در این دوره، سه محور کلان را بهعنوان نقشه راه خود تعریف کرد؛ این سه محور شامل افزایش تولید نفت و گاز با رویکرد صیانتی، توسعه میادین مشترک (بهویژه پارس جنوبی و غرب کارون) و اصلاح ساختارهای سرمایهگذاری و تامین مالی می شود.
این محورها، بهسرعت از سطح سیاستگذاری به عرصه اجرا منتقل شدند و آثار آنها در آمار تولید و قراردادهای امضاشده قابل مشاهده است.
در عین حال، دولت چهاردهم با اتخاذ راهبردهای توسعهای و تعمیری در شرکت ملی نفت ایران، توانست تولید نفت و گاز کشور را به رکوردهای جدید برساند، میادین نفتی و گازی را توسعه دهد و با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، روند سرمایهگذاری در صنعت نفت را تسریع کند.
از توسعه میادین مشترک و پارس جنوبی تا جمعآوری گازهای همراه و اجرای پروژههای فناورانه، عملکرد این دولت نشان از پیگیری مستمر و مدیریت هوشمند منابع انرژی کشور دارد.
افزایش تولید نفت خام؛ از بهینهسازی تا توسعه میادین
از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تولید نفت خام کشور با وجود محدودیتهای فرآورشی و عملیاتی، تا پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۲۵۶ هزار بشکه در روز افزایش یافت که سهم دولت چهاردهم از این رشد معادل ۲۳۰ هزار بشکه در روز بود. این رشد نه تنها به تامین پایدار خوراک پالایشگاهها کمک کرد، بلکه صادرات نفت خام کشور را تقویت و درآمدهای ارزی دولت را افزایش داد.
در همین دوره، پروژههای متعددی برای نگهداشت و افزایش تولید میادین نفتی اجرا شد. تولید میدان نفتی سهراب با بهرهبرداری از چاهها به 2300 بشکه در روز رسید و میدان خشت با استفاده از تاسیسات نرگسی، روزانه ۸ هزار بشکه افزایش تولید داشت. همچنین تولید میادین نفتی آبان و پایدار غرب به 5300 بشکه در روز ارتقا یافت و میادین چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق با اجرای عملیات فرآورشی و توسعهای توانستند مجموعا ۳۳ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید کشور اضافه کنند.
احداث و ارتقای خطوط لوله انتقال نفت نیز نقش مهمی در افزایش تولید داشت؛ از جمله خط لوله شادگان به مارون ۳ و ۴ و کوپال آسماری به مارون ۱ که علاوه بر رفع محدودیتهای فرآیندی، افزایش تولید معادل ۶ تا ۷ هزار بشکه در روز را به همراه داشت. تعمیر و راهاندازی برج هیدروژن سولفورزدای هفتگل، واحدهای نوروز و منصوری و همچنین ارتقای ظرفیت نمکزدایی مارون ۵ نیز بخشی از اقدامات فنی برای افزایش تولید نفت به شمار میرود.
میادین آزادگان جنوبی و یاران با حفاری و راهاندازی چاههای جدید توسعهای توانستند مجموعا ۱۰۳ هزار بشکه در روز به تولید کشور اضافه کنند و ایستگاههای تزریق گاز و واحدهای فرآورش سیار نفت، پایداری تولید را تضمین کردند. پروژههای اساسی مانند واحد فرآورش مرکزی آزادگان جنوبی (CTEP) و نیروگاه غرب کارون برای تامین برق گازسوز میادین جنوبی نیز در این دوره به بهرهبرداری رسیدند.
علاوه بر اقدامات توسعهای، رفع نشت خطوط لوله و تعمیرات اساسی تاسیسات باعث شد میادین نفتی مثل ابوذر و بهرگان به تولید پایدار دست یابند. مجموع اقدامات نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب موجب شد که حدود ۴۴ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید اضافه شود.
طرحهای نگهداشت و افزایش تولید در قالب EPD و EPC نیز از دیگر برنامههای کلیدی دولت چهاردهم بود؛ تاکنون ۷ بسته از ۳۲ بسته این طرحها به بهرهبرداری رسیده و سایر بستهها در مراحل اجرا و پیگیری مجوزها قرار دارند.
تولید گاز خام؛ رکوردشکنی و تامین پایدار انرژی
تولید گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی کشور، در دولت چهاردهم با رشد چشمگیری همراه شد.
تولید حداکثری گاز خام در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱106 میلیون متر مکعب در روز رسید و در دیماه سال جاری، از مرز ۱۰۹۸ میلیون متر مکعب در روز عبور کرد. حدود ۷۰ درصد این تولید از میدان مشترک و راهبردی پارس جنوبی تامین شد و رکورد روزانه ۷۲6 میلیون متر مکعب به ثبت رسید.
برای رفع ناترازی گاز و افزایش پایداری تولید، شرکت ملی نفت ایران تعمیرات اساسی تاسیسات بالادست و پاییندست را انجام و ظرفیت تولید میدان گازی پارس جنوبی را بیش از برنامه مصوب ارتقا داد.
در عین حال، با راهاندازی چاههای جدید و اسیدکاری چاهها توانست میزان تولید روزانه گاز را چندین میلیون متر مکعب افزایش دهد. در این میان، حفاری چاههای جدید در سکوهای B11، A13 و C14 و نیز عملیات بسترشناسی و فشارافزایی میدانهای پارس جنوبی به تثبیت ظرفیت تولید کمک کردند.
در ادامه انجام طرح های توسعه ای در حوزه میادین گازی، طرحهای فشارافزایی پارس جنوبی با انعقاد قراردادهای هاب به ارزش ۱۷ میلیارد دلار با پیمانکاران داخلی شامل قرارگاه خاتم، شرکت مهندسی و صنایع نفت، مپنا و پتروپارس آغاز شد. پیشبینی میشود ارزش گاز و میعانات گازی حاصل از این طرحها تا سال ۱۴۵۰ به بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار برسد.
همچنین اقدامات مقدماتی برای ذخیرهسازی گاز طبیعی در میادین منتخب کشور در استانهای کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و گلستان آغاز شده و بررسیهای فنی بر اساس مجوزهای شورای عالی سیاستگذاری در حال انجام است.
غرب کارون؛ محور افزایش تولید نفت
توسعه میادین غرب کارون، یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم بود و بر همین اساس، توسعه میدان آزادگان (بهعنوان بزرگترین میدان نفتی مشترک کشور)، با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
با تکمیل فاز دوم توسعه آزادگان، تولید این میدان به ۵۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. همچنین افتتاح فاز اول آزادگان جنوبی و راهاندازی ۱۹ حلقه چاه باقیمانده، افزایش ۴۳ هزار بشکهای تولید روزانه را به همراه داشته است.
این اقدامات، سهم مهمی در افزایش تولید نفت کشور و تقویت صادرات ایفا کردهاند.
توسعه نفتی؛ همزمان با رفع محرومیت
از دیگر طرح های مهمی که در حوزه افزایش تولید نفت و تحقق توسعه میادین نفتی کشور محقق شده است، می توان به آغاز رسمی طرح توسعه سه میدان نفتی سومار، سامان و دلاوران (در مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور) اشاره کرد که در اوایل بهمن ماه پارسال اجرایی شد.
حجم نفت درجای این سه میدان بالغ بر410 میلیون بشکه تخمین زده می شود و پیش بینی می شود که با روند توسعه این میادین طی 55 ماه، سودآوری 1.6 میلیارد دلاری (طی 20 سال) برای کشورمان محقق شود.
واحد نمکزدایی اهواز؛ بازگرداندن ظرفیت پنهان
از دیگر طرح های قابل توجه در کارنامه عملکرد شرکت نفت دولت چهاردهم می توان از افتتاح فاز دوم واحد نمکزدایی متمرکز اهواز با فرمان رئیسجمهور یاد کرد که با اجرای آن، امکان افزایش تولید نفت به میزان روزانه ۱۱۰ هزار بشکه فراهم می شود. این پروژه با اتکا به ۸۵ درصد تجهیزات ساخت داخل اجرا شد و در فاز نخست، تولید روزانه نفت خام را ۱۵ هزار بشکه افزایش داد.
جمعآوری گازهای همراه و جذب سرمایه بخش خصوصی
جمع آوری گازهای همراه نفت، از مهمترین طرح های در دست انجام شرکت نفت و وزارت نفت است که با دقت بالایی از سوی نهادهای نظارتی کشور پیگیری و رصد می شود. بر همین اساس و در راستای بهرهوری از منابع انرژی و کاهش سوزاندن گازهای مشعل، شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم احداث کارخانجات گاز و گاز مایع را با جدیت بیشتری پیگیری کرد.
10 آبان امسال قراردادهای جمعآوری گازهای مشعل ۱۲ میدان نفتی در مناطق نفتخیز جنوب با فرمان رئیسجمهوری بهصورت ویدئوکنفرانس امضا شد تا فرآیند به ثمر رسیدن طرح های مربوط به جمع آوری گازهای همراه همگام با برنامه عملی تحقق پذیرد.
بر اساس این قراردادها، ۲۹۵ میلیون فوتمکعب در روز گاز مشعل جمعآوری و ۳۲ مشعل خاموش میشود و حداکثر زمان لازم برای اجرای آنها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است.
در این میان، فاز اول کارخانجات ان.جی.ال ۳۱۰۰ با ظرفیت 240 میلیون فوت مکعب در روز، به بهرهبرداری رسید و بهسازی تاسیسات جمعآوری گازهای مشعل در شرق کارون نیز باعث افزایش روزانه ۱۵۵ میلیون فوت مکعبی ظرفیت جمعآوری گاز شد.
در مجموع می توان گفت که براساس برنامه ریزی انجام شده و ایجاد شرایط مساعد، تا پایان امسال ۷ پروژه مزایده گازهای مشعل راهاندازی و ۱۳ پروژه دیگر در مراحل اجرا و انعقاد قرارداد قرار خواهند داشت.
آنچه مسلم است، با وجود تمام دشواری های پیش رو، عزم شرکت ملی نفت ایران برای جمع آوری گازهای همراه کاملا جزم است.
این شرکت بنا دارد تا پرونده جمع آوری گازهای همراه را تا سال 1407 ببند و برای نیل به این مقصود نیز برنامه ریزی دقیقی برای اجرای مهمترین طرح های تعریف شده در این حوزه دارد.
شرکت ملی نفت ایران در این رابطه مصمم است تا روزانه 2155 میلیون فوت مکعب گاز را با سرمایه ای بالغ بر 4745 میلیون دلار جمع آوری کرده و به چرخه تولید بازگرداند.
این طرح ها در مجموع در قالب راه اندازی کارخانه های گاز مایع 3100 و 3200 و گاز مایع خارگ، به همراه بهسازی و احداث تاسیسات جمعآوری گازهای مشعل بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون و همچنین اجرای طرحهای مزایده گازهای مشعل تعریف شده و نهایی می شود.
بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و اصلاح مسیرهای قدیمی
شرکت ملی نفت ایران با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی توانسته است تا طرحهای توسعهای را با مدلهای BOO و PPP اجرا کند.
قراردادهای احداث واحدهای Skid Mounted با ظرفیت ۳۱۵ هزار بشکه در روز و تامین دکلهای حفاری خشکی و دریایی نمونههایی از این همکاریها است.
افتتاح دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی آزادگان جنوبی با فرمان رئیسجمهوری در دی ماه امسال که از آن به بزرگترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور یاد می شود نیز گام بلندی در مسیر توانمندسازی شرکت های ایرانی بوده است. پیش بینی می شود با تکمیل چهار ردیف فرآورشی، ظرفیت نهایی این طرح به ۳۲۰ هزار بشکه در روز برسد.
جمعآوری روزانه حدود ۵.۶ میلیون مترمکعب گاز همراه این میدان و ارسال آن به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (انجیال ۳۲۰۰) نیز در دستور کار قرار دارد که با در نظر گرفتن شرایط مساعد، تا پایان سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.
امضای قراردادهای بیش از ۲.۵ میلیاردی شرکت ملی نفت ایران
از مهمترین رویکردهای شرکت ملی نفت ایران در مسیر تحقق اهداف خود، امضای قراردادهای «خرید تضمینی خدمات حفاری» و «خرید خدمات فرآورشی نفت خام میادین نفتی» به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که دی ماه امسال و در حضور رئیسجمهوری و وزیر نفت با برخی از شرکت های خصوصی، منعقد شد.
قرارداد نخست مربوط به خرید تضمینی خدمات حفاری است که شرکت ملی نفت ایران با ۶ شرکت برای تامین ۲۰ دستگاه حفاری خشکی توافق کرده است. با امضای این قراردادها به ارزش حدود یک میلیارد دلار طی ۵ سال با حفر ۲۷۰ حلقه چاه جدید، نسبت به نگهداشت و افزایش تولید نفت کشور اقدام و برای 4500 نفر نیز در مناطق کمبرخوردار ایجاد اشتغال می شود.
قرارداد دوم مربوط به خرید خدمات فرآورشی نفت خام برای افزایش تولید نفتخام از 6 میدان نفتی به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد دلار و بهمدت ۱۰ سال است. با اجرای این قراردادها ظرفیت فرآورشی نفت خام به میزان ۳۱۵ هزار بشکه در روز برای کشور ایجاد میشود و اشتغالی بالغ بر ۷ هزار نفر در مناطق کمبرخوردارتر نیز در پی خواهد داشت.
اصلاح ساختار سرمایهگذاری؛ عبور از گلوگاههای قدیمی
یکی از مهمترین اصلاحات دولت چهاردهم، کاهش زمان انعقاد قراردادهای صنعت نفت به حداکثر شش ماه بود؛ اصلاحی که فرآیندهای چندساله گذشته را به ساختاری شفاف و زمانبندیشده تبدیل کرد.
تصویب شیوهنامه جدید تامین مالی قراردادهای بالادستی، امکان استفاده از ابزارهایی چون صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت خام، حواله نفت و گواهی تعهد پرداخت را فراهم ساخت.
با تدوین این شیوهنامه که با همکاری با بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری صورت خواهد پذیرفت، فرآیند جذب منابع مالی برای طرحهای توسعهای و مشارکت سرمایهگذاران خرد و مردمی تسهیل خواهد شد.
تاسیس شرکت پروژه، گامی نو در جذب سرمایه های خرد
بر اساس ظرفیت های مندرج در مواد 12 و 14 قانون برنامه هفتم، تشکیل شرکت پروژه به منظور تامین مالی بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح ها و همچنین امکان جذب سرمایه های خرد و مشارکت مردمی در طرحهای توسعه ای شرکت ملی نفت ایران مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس شرکت توسعه نفت و گاز مپنا بر مبنای قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت خام میادین نفتی قلعهنار، کبود و بالارود با استفاده از تجهیزات فرآورشی سریع احداث کارخانه ای (Skid Mounted) به روش ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) با ظرفیت 40 هزار بشکه در روز و به مبلغ سرمایه گذاری کل 102میلیون دلار در حال طی فرآیند تاسیس شرکت پروژه و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
رویکردی نو برای بهره مندی از ظرفیت های همگانی در توسعه میادین نفتی و گازی کشور.
رویداد تحول در سرمایهگذاری؛ ویترین جدید نفت ایران
برگزاری «رویداد تحول در سرمایهگذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» با حضور بیش از ۱۵۰۰ سرمایهگذار داخلی و خارجی، معرفی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری و صدور نخستین گواهی تعهد پرداخت ۱۰۴ میلیون دلاری، نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی صنعت نفت بوده است.
در عین حال، تاسیس صندوق تضمین صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو نیز زمینه حمایت مالی مستقل از پروژههای بالادستی نفت و گاز را فراهم کرده است.
توسعه میادین نفتی و گازی و انعقاد قراردادهای کلیدی
از ابتدای دولت چهاردهم، اجرای ۱۰ قرارداد بالادستی با سرمایهگذاری نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار برای توسعه ۱۳ میدان نفتی و فاز ۱۱ پارس جنوبی نهایی شده است. علاوه بر این، ۵ قرارداد جدید در مراحل تنفیذ با سرمایهگذاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز در دست اقدام است.
در کنار قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی، شرکت ملی نفت ایران ۳۰ تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی با شرکتهای ایرانی و بینالمللی برای مطالعه و آمادهسازی طرحهای توسعهای امضا کرد تا بستر لازم برای اجرای پروژههای آینده فراهم شود. این اقدامات در کنار برنامههای فشارافزایی و افزایش ظرفیت تولید، روند پایداری انرژی و صادرات نفت و گاز را تضمین میکند.
از شاخص ترین قراردادها و تفاهمات در حوزه ارتقای توان ساخت داخل نیز می توان به امضای 18 قرارداد و تفاهمنامه ساخت بار اول میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دانش بنیان و 10 قرارداد تأمین کالا در مناطق نفتخیز جنوب با ارزشی بیش از2 هزار میلیارد تومان اشاره کرد.
امضای تفاهمنامه توسعه میدان گازی خیام با هدف سرمایه گذاری 450 میلیون دلار و همچنین قراردادهای توسعه میدان های گازی گردان و پازن، به همراه امضای تفاهمنامه 200 میلیون دلاری ازدیاد برداشت نفت در میدان پرنج، از دیگر یادداشت های تفاهم قابل توجه شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم به شمار می رود.
امضای قراردادهای 17 میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی و نگهداشت تولید گاز
یکی از مهمترین طرح هایی که در راستای بهره برداری حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی و رفع ناترازی گازی کشور صورت گرفت، امضای قراردادهای 17 میلیارد دلاری فشارافزایی است که اسفند ماه پارسال پس از بررسی های متعدد در بخش های مختلف شرکت ملی نفت ایران، در مراسمی با حضور رییس جمهوری و وزیر نفت انجام شد.
این طرح بزرگ ملی براساس 7 قرارداد جداگانه با پیمانکاران طراز اولی که سابقه اجرایی در پارس جنوبی را داشتند، اجرا خواهد شد و پیش بینی می شود که درآمدزایی معادل 780 میلیارد دلار تا پایان سال 1430 را برای کشورمان به همراه داشته باشد که عمدتا از محل تولید میعانات و سایر محصولات جانبی این طرح بزرگ ملی خواهد بود.
این در حالی است که بیش از 70 درصد از ملزومات این طرح از داخل کشور تامین شده و پیشبینی میشود در اوج عملیات اجرایی طرح، حدود 17 هزار نفر به صورت مستقیم و 50 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در آن مشغول به کار شوند.
اهمیت این رویداد تاریخی به حدی است که رئیس جمهوری در مراسم این قرارداد ضمن تاکید بر اهمیت آن در تامین پایدار گاز کشور اظهار داشت: «جلوگیری از قطع گاز زمستانی را مرهون تلاش کارکنان صنعت نفت هستیم.»
حفاری؛ گام اول در ثروت سازی نفتی
از دستاوردهای مهم شرکت نفت در دولت چهاردهم، رساندن تعداد دکلهای فعال خشکی و دریایی به حدود ۲۰۹ دستگاه بوده است.
همچنین طی همین زمان، بیش از ۳۹۸ حلقه چاه جدید و تعمیری راهاندازی شده است که شامل ۱۱۶ حلقه چاه توسعهای و ۲۸۲ حلقه تعمیری است. متوسط سرعت حفاری چاههای جدید ۱۲ درصد افزایش یافته و بهرهبرداری از دکلهای خشکی نیز ۴۸ درصد رشد داشته است.
درعین حال، اخذ مصوبه به منظور تامین 15 دستگاه دکل حفاری خشکی و بازسازی و نوسازی ناوگان موجود شرکت ملی حفاری ایران با اعتبار 800 میلیون دلار که تاکنون 25 میلیون دلار تخصیص داده شده است، از دیگر ابعاد تقویت ناوگان حفاری کشور است که ذیل طرح بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران اجرایی می شود.
پژوهش، بازوی قدرتمند نفت در تحقق اهداف کمی و کیفی
شرکت ملی نفت ایران در زمینه پژوهش و فناوری نیز اقدامات گستردهای انجام داد؛ توسعه فناوری ازدیاد برداشت، پروژههای دیجیتال میادین نفت و گاز، هوش مصنوعی و همکاری با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان از جمله این اقدامات است. بیش از ۸۰ قرارداد پژوهشی و فناورانه با مراکز تحقیقاتی داخلی در حال اجرا است و پروژههای پایانی در حوزه پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری نیز تکمیل شدهاند.
راهبردهای ساخت و تامین کالا؛ یک تیر و چند نشان
در دولت چهاردهم، برای ۴۹۰ پروژه تولید کالای پرکاربرد و راهبردی اقدام شده که ۶۰ قرارداد آن منعقد شده و مابقی در حال اجرا است. ارزش پروژههای در حال انعقاد حدود ۲٫۴ همت و ۱۸۵ میلیون یورو است. در این میان، بیش از ۱۶۰۰ قلم کالا برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تامین شده که بخش قابل توجهی از آن با استفاده از توان دانشبنیان داخلی ساخته شده است.
دیپلماسی انرژی و صادرات نفت
دولت چهاردهم با مدیریت هوشمند صادرات نفت و گاز، رکوردهای بیسابقهای ثبت کرده است؛ صادرات نفت خام به بیش از ۸/۱ میلیون بشکه در روز رسیده و در شرایط تحریم و تنشهای ژئوپلیتیک، ثبات درآمدهای ارزی کشور حفظ شده است. همچنین در دولت چهاردهم، سامانه جامع قراردادهای داخلی نفت (سحن) برای چابکسازی فرآیندها و کاهش خطاهای انسانی راهاندازی شد.
تابآوری در بحران؛ ماموریت نفت در جنگ ۱۲ روزه
در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، تداوم تولید نفت و گاز، بازگشت سریع پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به مدار و مدیریت لحظهای تاسیسات، جلوهای از تابآوری صنعت نفت ایران بود؛ عملکردی که امنیت انرژی کشور را در حساسترین شرایط حفظ کرد.
مسئولیت اجتماعی؛ نفت و بهبود سطح زندگی در مناطق کمتر برخوردار
اجرای پروژههای آموزشی، درمانی و زیرساختی در مناطق نفتخیز، بخشی از سیاست مسئولیت اجتماعی دولت چهاردهم بود؛ سیاستی که تلاش کرد رابطه صنعت نفت با جوامع محلی را بازتعریف کند.
در حوزه عمران مناطق محروم نفتخیز و گازخیز نیز ۲۲۳۶ پروژه با اعتباری بیش از 6.8 همت به بهرهبرداری رسید و این اقدام نقش مهمی در توسعه پایدار و اشتغال مناطق نفتخیز داشت.
نفت؛ فراتر از توسعه
کارنامه صنعت نفت در دولت چهاردهم، ترکیبی از تصمیمهای راهبردی، افزایش تولید، اصلاح ساختارها و مدیریت بحران است. اگرچه چالشها همچنان پابرجاست، اما نشانهها حاکی از آن است که صنعت نفت ایران بار دیگر در مسیر فعالسازی ظرفیتهای خود قرار گرفته است.
دولت چهاردهم، نفت را نه فقط برای امروز، بلکه برای آینده دیده است؛ آیندهای که در آن، انرژی همچنان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت، توسعه و تعامل ایران با جهان خواهد بود.
نظر شما