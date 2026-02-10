کدخدایی: تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باید توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معرفی و رونمایی از جدیدترین آثار پژوهشکده شورای نگهبان در حوزه بین‌الملل، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ و همزمان با ایام‌الله دهه فجر و ماه شعبان، با حضور عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

در این مراسم، ۱۰ اثر جدید پژوهشکده شورای نگهبان در حوزه بین‌الملل رونمایی شد که شامل «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به زبان‌های عربی و انگلیسی، «آشنایی با حقوق اساسی ایران» به زبان‌های عربی، انگلیسی، روسی و فرانسوی، «نظارت اساسی تطبیقی»، «مبانی قانون اساسی» به زبان عربی، «حقوق اساسی تطبیقی» و «تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوق اساسی» بود.

عباسعلی کدخدایی در این آیین، با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی، این رویداد را یک «معجزه» و از برکات امام خمینی (ره) برای بشریت توصیف کرد و گفت: انقلاب اسلامی پاسخ منفی ملت ایران به ظلم، ستم، خفقان و وضعیت بحرانی دوران پهلوی بود.

وی افزود: اگر این تحول بزرگ رخ نمی‌داد، تصور وضعیت امروز جامعه ایرانی ناممکن بود و جامعه ایرانی دچار بحرانی عمیق و چهره‌ای ناخوشایند می‌شد. برکت وجود امام خمینی (ره) به مردم اطمینان و اعتماد بخشید تا به دنبال گمشده دیرینه خود، یعنی نظام سیاسی مبتنی بر اسلام، حرکت کنند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به نگاه بلند امام خمینی (ره) در جریان مبارزات، اظهار داشت: برخی گروه‌ها با استناد به آیات قرآن و نهج‌البلاغه به دنبال مبارزه مسلحانه بودند، اما امام خمینی (ره) با هوشمندی با این مسیر مخالفت کردند و بر حضور همه مردم در صحنه تأکید داشتند؛ تجربه تاریخی نیز صحت این نگاه مردمی و فراگیر را نشان داد.

استاد حقوق دانشگاه تهران تأکید کرد: انقلاب اسلامی دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد؛ اجرای احکام اسلامی و تحقق اراده مردم و این پیوند در قالب «مردم‌سالاری دینی» در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی تعریف شد؛ مفهومی که هم در آموزه‌های اسلامی ریشه دارد و هم در تأکید امام خمینی (ره) بر نقش مردم.

وی با اشاره به شرایط جهانی پس از پیروزی انقلاب گفت: در دورانی که نظام‌های سیاسی یا وابسته به بلوک شرق بودند یا غرب، امام خمینی (ره) شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را مطرح کردند و نظام جدیدی را پایه‌گذاری کردند که برای جهان مدرن پدیده‌ای نو و تأمل‌برانگیز بود.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: در قانون اساسی بر آموزه‌های اسلامی تأکید شد و ولایت فقیه به عنوان شاه‌بیت نظام سیاسی مطرح گردید و اصولی مانند اصل چهارم قانون اساسی برای تضمین اسلامی بودن قوانین پیش‌بینی شد.

کدخدایی با انتقاد از کم‌کاری‌ها در حوزه معرفی نظام سیاسی جمهوری اسلامی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب، از تبیین نظری و ترویج این الگوی جدید حکمرانی غفلت شد و به همین دلیل، امروز در داخل و خارج آن‌طور که باید نتوانسته‌ایم چهره واقعی نظام و اصل ولایت فقیه را معرفی کنیم.

وی افزود: مجموعه حقوق اساسی و قانون اساسی ما نیازمند توسعه، ترویج و نگارش مقالات تخصصی است. کار در حوزه بین‌الملل به دلیل موانع زبانی و کینه‌توزی قدرت‌هایی که نمی‌خواهند این الگو معرفی شود، دشوارتر است، اما این موانع نباید باعث تعطیلی کار شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به چالش‌های معرفی نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی گفت: تفاوت زبان‌ها و مخالفت برخی دولت‌ها و نظام‌های معاند، دو مانع اصلی در این مسیر هستند و ترجمه آثار باید همراه با نقد علمی و قدرت اقناع‌سازی بالا انجام شود تا مخاطب شناخت دقیق‌تری پیدا کند.

کدخدایی در پایان با تأکید بر وظیفه قانونی و شرعی در معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی شناخت دقیقی از ایران وجود ندارد و طبق قانون اساسی، موظف هستیم این نظام سیاسی را به گوش کسانی که در بند نظام‌های ظالمانه هستند برسانیم؛ مسیری که تنها با کار جهادی در حوزه تبیین و ترویج به زبان‌های مختلف میسر خواهد بود.