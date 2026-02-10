حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سد محکم برابر عملیات روانی دشمن است

مرتضی شعبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت راهبردی راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در مقطع کنونی، اظهار کرد: ۲۲ بهمن نماد وحدت، همدلی، انسجام ملی و تجدید بیعت آگاهانه مردم با آرمانهای امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و هر سال بهعنوان یک فرصت تاریخی، عهد مشترک ملت ایران با این مسیر را یادآوری و بازتولید میکند.
وی گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن تنها یک حضور نمادین در تقویم مناسبتها نیست، بلکه نمایش اراده جمعی ملتی است که با وجود همه فشارها، تهدیدها و جنگهای ترکیبی، همچنان پایبند به اصول انقلاب اسلامی و هویت دینی و ملی خود ایستاده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به راهبردهای دشمنان انقلاب، افزود: دشمنان در سالهای اخیر تلاش کردهاند با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله جنگ روانی، عملیات رسانهای و ایجاد تردید در باورها، اراده ملت ایران را در دفاع از انقلاب دچار فرسایش کنند، اما حضور مردم در ۲۲ بهمن، نشانه روشنی از ناکامی این پروژهها و غلبه اراده ملت بر خواست دشمن است.
وی تصریح کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که میتوان آن را شرایط جنگی، بهویژه جنگ شناختی و ترکیبی دانست و در چنین فضایی، رمز عبور از این مقطع حساس، چیزی جز انسجام اجتماعی، همافزایی ملی و حفظ وحدت عمومی نیست، مؤلفههایی که راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر عینی و ملموس آنها به شمار میرود.
حجت الاسلام شعبانزاده با تأکید بر ضرورت مشارکت فراگیر اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: در شرایط کنونی، حضور همه علاقهمندان به نظام اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن از یک سو و تداوم این حضور در قالب کنشگریهای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و میدانی از سوی دیگر، یک ضرورت راهبردی است که نباید به حضور یکروزه محدود شود.
وی افزود: ۲۲ بهمن یک نماد و نشانه برجسته از وحدت و انسجام ملی است، اما پیام اصلی این روز فراتر از حضور فیزیکی مردم در صحنه است و باید به نقطه شروعی برای کنشگری، نقشآفرینی فعال و مسئولانه مردم در عرصههای مختلف تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین میدانهای پس از ۲۲ بهمن، جنگ روایتهاست، جایی که دشمن با تولید اخبار جعلی، سیاهنمایی و تحریف واقعیتها به دنبال تضعیف امید در کشور است و در مقابل، روایت امید، مقاومت، وفاداری، وحدت ملی و بازگویی واقعیتهای انقلاب اسلامی باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: کنشگری آگاهانه مردم پس از ۲۲ بهمن میتواند سد محکمی در برابر عملیات روانی دشمن ایجاد کند و اجازه ندهد تصویر نادرستی از کشور و ملت ایران در افکار عمومی داخلی و خارجی شکل بگیرد.
حجت الاسلام شعبانزاده با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه، افزود: یکی از راهبردهای ثابت دشمن، ایجاد دوقطبیهای کاذب میان مردم و جریانهای مختلف فکری و سیاسی است، در حالی که ۲۲ بهمن، صحنه صف واحد همه سلایق، جناحها و اقشار ملت ایران در حمایت از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.
وی تصریح کرد: این همصدایی و همافزایی ملی، نشاندهنده آمادگی، تابآوری و هوشمندی ملت بزرگ ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان است و استمرار این روحیه، تضمینکننده عبور موفق از چالشهای پیشرو خواهد بود.
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