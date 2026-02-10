استقلال با پیروزی در کرمان صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال زنان استقلال تهران با پیروزی یک بر صفر مقابل مس کرمان موفق شد ۴۵ امتیازی شود و همچنان در صدر جدول باقی بماند. تک گل این دیدار را نسترن مقیمی در دقیقه ۲۵ بازی وارد دروازه حریف کرد.

پالایش نفت آبادان هم با برتری ۵ بر یک مقابل گلبرگ تاکستان ۳۹ امتیازی شد و در رده دوم ایستاد و فولاد هرمزگان نیز با پیروزی ۳ بر یک برابر سپاهان اصفهان ۳۸ امتیازی شد و جایگاه سوم جدول را حفظ کرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*ایران زمین ملارد ۲ - ملی حفاری اهواز ۲

*پالایش نفت اصفهان ۲ - هیئت فوتبال خراسان رضوی ۳

*سپاهان اصفهان یک - فولاد هرمزگان ۳

*مس کرمان صفر - استقلال تهران یک

*مس رفسنجان یک - نفت امیدیه ۳

*گلبرگ تاکستان یک - پالایش نفت آبادان ۵