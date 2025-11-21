سرهنگ صمد سلطانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۲۴۰ عنوان برنامه در هفته بسیج با دو رویکرد تکریم بسیجیان و انعکاس خدمات این مجموعه به مردم خبر داد.

فرمانده سپاه بهارستان در ادامه برنامه‌های چهل و ششمین سالگرد تشکیل بسیج ضمن قدردانی از زحمات عوامل اجرایی هفته بسیج، اظهار داشت: خدا را شاکریم که یک بار دیگر توفیق یافتیم در خدمت مردم عزیز شهرستان باشیم و برنامه‌های این هفته را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه برای شناخت عظمت بسیج باید در فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) تأمل کرد، افزود: منطق اصلی بسیج تبدیل تهدید به فرصت است؛ بسیج از ابتدای تشکیل تاکنون در تمامی عرصه‌ها منشأ خدمات و اثرگذاری بوده و در بحران‌های مختلف از دفاع مقدس تا فتنه‌های سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ نقش‌آفرینی کرده است.

سلطانی تصریح کرد: در ۱۲ روز اخیر نیز حضور بسیجیان در پشتیبانی یگان‌های موشکی سپاه، تأمین امنیت در شهرها، گشت‌های اطلاعاتی عملیاتی و همچنین انسجام‌بخشی به مردم اثربخش بوده و اجازه نداد نقشه‌های دشمن محقق شود.

فرمانده سپاه بهارستان با اشاره به دو رویکرد اصلی برنامه‌های هفته بسیج، بیان کرد: رویکرد اول تکریم بسیجیان است و از اصحاب رسانه می‌خواهیم خدمات بی‌منت این نیروهای مخلص را منعکس کنند؛ جوانانی که در موضوعات اجتماعی، کمک‌های مؤمنانه، تعمیر منازل نیازمندان، تأمین جهیزیه، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات عمومی پیشگام هستند.

وی ادامه داد: رویکرد دوم انعکاس خدمات بسیج به مردم است. ۲۴۰ عنوان برنامه در طول این هفته توسط رده‌های بسیج اجرا می‌شود که ۱۸ برنامه شاخص در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه بهارستان به بخشی از برنامه‌های مهم هفته بسیج اشاره کرد و گفت: افتتاحیه برنامه‌ها امروز در جوار شهدای امام حسن و همچنین همایش بانوان مقاومت در صالحیه برگزار شد. امروز ساعت ۳ بعد از ظهر نیز کارگاه توانمندسازی قرارگاه شهید سلیمانی در مصلای گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: میقات صالحین در نماز جمعه، میدان تیر بسیج ادارات، یادواره شهید رستمیان، رزمایش جهادگران فاطمی، نمایشگاه دستاوردهای بسیج در مصلی گلستان، رزمایش من سلامی هستم و تجلیل از پایگاه‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته است.

سلطانی همچنین گفت: روز چهارشنبه ۵ آذر همایش شکوه اقتدار بسیجیان در زمین چمن نسیم‌شهر برگزار می‌شود و روز پنجشنبه رزمایش اقتدار گشت‌های اطلاعاتی عملیاتی در سطح شهرستان انجام خواهد شد.

فرمانده سپاه بهارستان در پایان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: پویش کتابخوانی خط عمیق بر اساس کتاب‌های معرفی شده توسط رهبر معظم انقلاب و مسابقات ورزشی مختلف برگزار می‌شود و ان‌شاءالله با همت همه رده‌ها هفته‌ای پربار رقم خواهیم زد.