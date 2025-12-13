عامل حریق گسترده در منطقه مله گاله شیراز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو گفت: عامل ایجاد حریق عمدی در منطقه حفاظت شده مله گاله شهرستان شیراز که منجر به سوختن بیش از ده هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی شد، شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شد.

وی ادامه داد: متخلفی که با اقدام خود، خسارت به پوشش گیاهی این منطقه محیط زیستی وارد کرد، پس از تحقیقات لازم شناسایی شد. با محرز شدن عمدی بودن این اقدام، پرونده قضائی علیه او تشکیل و به دادگاه ارسال شد.»

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز تصریح کرد: حفاظت محیط زیست استان با جدیت، هرگونه اقدام آسیب‌رسان به طبیعت را پیگیری می‌کند و با متخلفان برخورد قاطع قانونی می‌شود.