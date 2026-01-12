  1. استانها
  2. فارس
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

عوامل آتش زدن اماکن عمومی و دولتی در مرودشت دستگیر شدند

عوامل آتش زدن اماکن عمومی و دولتی در مرودشت دستگیر شدند

مرودشت- فرمانده انتظامی مرودشت گفت: ۸ نفر از عواملی که اقدام به ایجاد آشوب و آتش زدن اماکن عمومی و دولتی در این شهرستان کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد در خصوص دستگیری عوامل ایجاد آتش سوزی در مرودشت گفت: ۸ نفر از افرادی که در اغتشاشات اخیر اقدام به آتش زدن اماکن عمومی و دولتی کرده بودند با تلاش نییروهای انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این افراد علاوه بر آتش زن ساختمان شهرداری مرودشت، فروشگاه های مواد غذایی، اماکن دولتی و خصوصی، حتی مسجد را دچار حریق کرده بودند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: سایر عوامل و همدستان این افراد نیز در رصد اطلاعاتی پلیس قرار داشته و به زودی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6719718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها