عوامل آتش زدن اماکن عمومی و دولتی در مرودشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد در خصوص دستگیری عوامل ایجاد آتش سوزی در مرودشت گفت: ۸ نفر از افرادی که در اغتشاشات اخیر اقدام به آتش زدن اماکن عمومی و دولتی کرده بودند با تلاش نییروهای انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این افراد علاوه بر آتش زن ساختمان شهرداری مرودشت، فروشگاه های مواد غذایی، اماکن دولتی و خصوصی، حتی مسجد را دچار حریق کرده بودند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: سایر عوامل و همدستان این افراد نیز در رصد اطلاعاتی پلیس قرار داشته و به زودی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.