دعوت به حضور؛ ۲۲ بهمن تبلور استکبارستیزی ملت ایران

حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی؛ در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بزرگداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن، به تشریح نقش دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و نهادهای مردمی در برجسته‌سازی حضور مردم پرداخت.

وی درباره برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی امسال برای برجسته‌سازی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: همان‌طور که مستحضرید، اصل این موضوع در حیطه مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قرار دارد که با دعوت از همه دستگاه‌ها، برگزاری جلسات مشترک و انجام هماهنگی‌های لازم، بستر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این راهپیمایی عظیم را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: در این میان، سازمان تبلیغات اسلامی نیز در چارچوب وظایف ذاتی خود، تمام توانش را برای تبلیغ و ترویج حضور مردم به کار خواهد گرفت؛ از جمله از طریق هیئت‌های مذهبی، کانون‌های مداحان، کانون‌های فرهنگی، دارالقرآن‌ها، خانه‌های قرآنی و سایر مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، روحانیت، مبلغان و مبلغات در ارتباط هستند.

رسانه‌ها؛ لانچرهای فرهنگی در نبرد نرم

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی درباره نقش رسانه‌ها، فضای مجازی و نهادهای مردمی تصریح کرد: واقعیت این است که نقش رسانه‌ها امروز همانند پرتابگر یا لانچر موشک‌های هایپرسونیک است؛ همان‌گونه که این ابزارها بزرگ‌ترین آوندهای نظامی دشمن را هدف قرار می‌دهند، رسانه‌ها نیز اکنون در حکم لانچرهای فرهنگی ایران اسلامی هستند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها باید محتوای برخاسته از معارف اسلامی و قرآنی را به عمق جبهه دشمن، یعنی به قلب‌ها و ذهن‌ها منتقل کنند. امروز رسانه‌ها و فضای مجازی خط مقدم نبرد فرهنگی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در انعکاس حضور مردم و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن دارند.

تمرکز محتوایی بر افشای چهره واقعی امپریالیسم

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در درباره محورهای محتوایی دعوت از مردم گفت: آنچه ما باید در تولید محتوا بیش از هر چیز بر آن تمرکز کنیم، آوندهای فرهنگی نشان‌دهنده‌ وحشی‌گری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط دشمنان است.

وی تأکید کرد: باید بر تاریخ پافشاری کنیم و سوابق سیاه امپریالیسم را برای نسل جوان بازگو کنیم. همان‌هایی که امروز با کت‌وشلوار اتوشده از حقوق بشر سخن می‌گویند، در گذشته صدها میلیون نفر از سرخ‌پوستان قاره آمریکا را قتل‌عام کردند.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی افزود: همین جریان‌ها در سال ۱۹۱۷ میلادی بیش از ۴۰ درصد جمعیت ایران را از بین بردند، مرتکب افتضاح‌های بزرگ انسانی و اخلاقی شدند، در ویتنام بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار انسان را به بهانه آزادی به خاک و خون کشیدند و در سال ۱۸۸۶ میلادی، در سرکوب اعتراضات سیاه‌پوستان آمریکا، بیش از ۷۵۰ هزار نفر را به قتل رساندند؛ و این فهرست، محدود به همین موارد نیست.

لزوم استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای

وی درباره به‌روزرسانی محتوای تبلیغی تصریح کرد: ما ناگزیر هستیم از ابزارهای نوین رسانه‌ای و روش‌های به‌روز برای انتقال پیام‌ها استفاده کنیم، چرا که ابزارهای قدیمی دیگر کارساز نیستند و ذائقه مخاطب امروز تغییر کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم پیام انقلاب و ۲۲ بهمن اثرگذار باشد، باید آن را با زبان روز، قالب‌های جدید و متناسب با مخاطبان جوان ارائه کنیم.

۲۲ بهمن؛ جشن ملی و مسئولیت همگانی

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی درباره سهم دستگاه‌های فرهنگی در تبدیل راهپیمایی ۲۲ بهمن به یک جشن ملی و وحدت‌آفرین گفت: در این زمینه همه موظف‌اند با تمام توان وارد میدان شوند.

وی تأکید کرد: هر سازمان، نهاد، مدیر، مسئول، مدیرکل، کارشناس و فعال فرهنگی باید آنچه در توان دارد برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن به کار گیرد و اقدامات سازنده انجام دهد، چرا که ۲۲ بهمن تبلور استکبارستیزی و استقلال‌خواهی ملت ایران است.

حضور مردم؛ پاسخ کوبنده به جنگ روانی دشمن

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: مردم همیشه بصیر و غیور استان آذربایجان شرقی، همانند همه ملت ایران، امسال نیز با دستان به هم پیوسته و دل‌هایی سرشار از عشق به ایران و اسلام، فریاد «استکبارستیزی» و «استقلال‌خواهی» را در گوش جهانیان طنین‌انداز خواهند کرد.

وی افزود: ۲۲ بهمن در حقیقت طلوع دوباره خورشید انقلاب اسلامی و تبلور اراده ملتی است که سرنوشت خود را با تکیه بر ایمان و عقلانیت اسلامی رقم زده است. این روز شکوهمند در حالی فرا می‌رسد که دشمنان با جنگ روانی و تبلیغات مسموم به دنبال ایجاد یأس و تردید هستند، اما این تهدیدها تنها عزم ملت ایران را راسخ‌تر کرده است.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخی کوبنده به همه توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی‌هاست و این حضور عظیم، پیام مقاومت، خوداتکایی و اقتدار ایران اسلامی را به سراسر جهان مخابره خواهد کرد.