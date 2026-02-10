به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با دهه مبارک فجر و هفته جوان، فستیوال جوانان کردستان شامگاه سه شنبه با حضور پرشور جوانان و اجرای برنامه‌های شاد و متنوع در سالن آزادی سنندج برگزار شد؛ مراسمی که فضایی سرشار از نشاط، موسیقی و همدلی را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

چراغ‌های سالن آزادی که روشن شد، صدای سرود و موسیقی، آغازگر شبی متفاوت برای جوانان سنندجی بود؛ شبی که به مناسبت دهه مبارک فجر و هفته جوان، رنگ‌وبوی شور، امید و نشاط اجتماعی به خود گرفت.

در این فستیوال، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرودهای گروهی، موسیقی زنده، نمایش‌های شاد، شعبده‌بازی و فعالیت‌های هنری اجرا شد؛ برنامه‌هایی که هر کدام با استقبال و همراهی حاضران روبه‌رو شد و لحظاتی مفرح و به‌یادماندنی را برای جوانان رقم زد.

حضور پرشور جوانان، تشویق‌های ممتد و همراهی آنان با اجراها، فضای سالن را به صحنه‌ای زنده از نشاط اجتماعی تبدیل کرده بود؛ فضایی که نشان می‌داد برنامه‌های فرهنگی و هنری، همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت روحیه جمعی و ایجاد امید در میان نسل جوان است.

فستیوال جوانان کردستان در حالی برگزار شد که تلفیق موسیقی، هنر و برنامه‌های سرگرم‌کننده، فرصتی برای هم‌نشینی جوانان و تجربه لحظاتی شاد در کنار یکدیگر فراهم کرد؛ شبی که تا پایان برنامه، لبخند و شور جوانی مهمان چهره‌ها بود.