به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر و هفته جوان، فستیوال جوانان کردستان شامگاه سه شنبه با حضور پرشور جوانان و اجرای برنامههای شاد و متنوع در سالن آزادی سنندج برگزار شد؛ مراسمی که فضایی سرشار از نشاط، موسیقی و همدلی را برای شرکتکنندگان رقم زد.
چراغهای سالن آزادی که روشن شد، صدای سرود و موسیقی، آغازگر شبی متفاوت برای جوانان سنندجی بود؛ شبی که به مناسبت دهه مبارک فجر و هفته جوان، رنگوبوی شور، امید و نشاط اجتماعی به خود گرفت.
در این فستیوال، برنامههای متنوعی از جمله اجرای سرودهای گروهی، موسیقی زنده، نمایشهای شاد، شعبدهبازی و فعالیتهای هنری اجرا شد؛ برنامههایی که هر کدام با استقبال و همراهی حاضران روبهرو شد و لحظاتی مفرح و بهیادماندنی را برای جوانان رقم زد.
حضور پرشور جوانان، تشویقهای ممتد و همراهی آنان با اجراها، فضای سالن را به صحنهای زنده از نشاط اجتماعی تبدیل کرده بود؛ فضایی که نشان میداد برنامههای فرهنگی و هنری، همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت روحیه جمعی و ایجاد امید در میان نسل جوان است.
فستیوال جوانان کردستان در حالی برگزار شد که تلفیق موسیقی، هنر و برنامههای سرگرمکننده، فرصتی برای همنشینی جوانان و تجربه لحظاتی شاد در کنار یکدیگر فراهم کرد؛ شبی که تا پایان برنامه، لبخند و شور جوانی مهمان چهرهها بود.
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