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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

دعوت استانداری آذربایجان شرقی به حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت استانداری آذربایجان شرقی به حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تبریز- استانداری آذربایجان شرقی از مردم استان دعوت کرد با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و نمایش وحدت و اقتدار ملی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی آمده است: یوم‌الله ۲۲ بهمن یادآور اوج همبستگی ملت ایران و تجلی اراده‌ای است که با ایمان، استقامت و وحدت، سرنوشت این سرزمین را رقم زده است.

در این پیام تأکید شده است که امروز، در شرایط حساس و خطیر، دشمنان ملت ایران با فشارها و تهدیدها در پی تضعیف وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی هستند و حضور مسئولانه مردم در صحنه بیش از هر زمان دیگر معنا پیدا می‌کند.

استانداری آذربایجان شرقی با دعوت از همه اقشار استان ولایتمدار، راهپیمایی ۲۲ بهمن را نه‌تنها تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب دانسته، بلکه آن را پیامی روشن و قاطع به بدخواهان ملت و نشانه پایداری و حمایت مردم از استقلال، امنیت و پیشرفت کشور عنوان کرده است.

در پایان پیام آمده است که حضور پرشور مردم در این مراسم پشتوانه‌ای مستحکم برای عبور کشور از این مقطع حساس و نمایش هوشیاری و وفاداری به ایران اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6745722

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