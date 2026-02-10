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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

بانگ الله اکبر در بردسکن طنین انداز شد

بانگ الله اکبر در بردسکن طنین انداز شد

بردسکن- همزمان با سراسر کشور بانگ الله اکبر با حضور مردم انقلابی شهرستان بردسکن طنین انداز شد.

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کد مطلب 6745762

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