https://mehrnews.com/x3bmzD ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ کد مطلب 6745762 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ بانگ الله اکبر در بردسکن طنین انداز شد بردسکن- همزمان با سراسر کشور بانگ الله اکبر با حضور مردم انقلابی شهرستان بردسکن طنین انداز شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6745762 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم در ۲۲ بهمن، اقتدار ملی ایران را تقویت میکند ۲۲ بهمن به صحنهای باشکوه از وحدت و همدلی ملت ایران تبدیل می شود حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عامل بازدارنده در برابر دشمن است مردم شیعه و سنی تربت جام آماده یوم الله ۲۲ بهمن اقتدار امروز ایران ثمره خون شهدا و حضور آگاهانه مردم است ویژهبرنامه «حماسه ماندگار» در حرم مطهر رضوی برگزار میشود بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت ۲۲ بهمن جشن انقلاب در شهرستان مرزی خواف جشن انقلاب اسلامی و گلبانگ الله اکبر در تربت جام حضور یکپارچه در ۲۲ بهمن قویترین عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است برچسبها 22 بهمن انقلاب اسلامی ایران بردسکن
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