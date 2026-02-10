جشن انقلاب به ایستگاه ۴۷ رسید؛دیار باکری ها آماده خلق حماسه

خبرگزاری مهر- گروه استانها، سکینه اسمی : چهار راه وحدت اقوام و ادیان و مرزداران غیوری که در طول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ثابت کرده‌اند در همه برهه‌های حساس نظام پای آرمان‌های والای نظام ایستاده اند فردا نیز با شکوه حضور خود حماسه‌ای دیگر را خلق خواهند کرد.

با نگاهی به فضای شهرهای آذربایجان غربی مردم و همه گروه‌های مختلف با نصب پرچم؛ بنر و نیز دعوت تلفنی و حضور آماده ند تا بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بصیرت، هوشیاری و اتحاد خود را به نمایش بگذارند و چونان سال‌های گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه گویی های استکبار جهانی بزنند.

مردم انقلابی و مؤمن ارومیه اعم از شیعه و سنی، ارمنی و آشوری به همراه مسئولان، ائمه جمعه و گروه‌های مختلف ضمن صدور پیام‌هایی مبنی بر اعلام آمادگی برای حضور پرشور و خلق حماسه‌ای ماندگار، در ۲۲ بهمن حاضر می‌شوند تا فردا بار دیگر ولایتمداری خود را ثابت و دشمنان و بدخواهان ملت را از هر گونه طمع ورزی مأیوس کنند.

اقلیت‌های دینی آذربایجان غربی اعم ارمنی، آشوری، یهودی، زرتشت، مسیحی در کنار همشهریان شیعه و سنی همگام با آحاد ملت ایران آماده‌اند تا به جهانیان بگویند که در بالندگی چهارمین دهه انقلاب اسلامی همچنان تا آخرین قطره خون خود پیرو ولایت فقیه بوده و از ارزشهای اسلامی و آرمان‌های والای انقلاب دست بر نخواهند داشت.

شخصیت‌ها، گروه‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مختلف آذربایجان غربی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه ای، بر اهمیت حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کردند.

فردا دنیا اتحاد وانسجام مردم ایران را خواهند دید

یکی از شهروندان مسیحی ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ بهمن برای ما فقط یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نمادی از استقلال و همبستگی ملی است. ما به عنوان ایرانی در سرنوشت کشورمان سهیم هستیم و حضور در این راهپیمایی را وظیفه اجتماعی خود می‌دانیم.

وی افزود: در ارومیه اقوام و ادیان مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند و این همدلی در چنین روزهایی بیشتر نمایان می‌شود. مشارکت در این مراسم نشان می‌دهد که وحدت ملی فراتر از تفاوت‌های مذهبی است.

یوسفی یکی از شهروندان اهل‌سنت ارومیه نیز در گفت‌وگو با مهر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن فرصتی است برای نمایش وحدت مردم ایران. اهل‌سنت همواره در صحنه‌های مختلف کشور حضور داشته‌اند و فردا هم در کنار سایر هموطنان برای پاسداشت انقلاب شرکت می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات وظیفه شرعی همه است ادامه داد: پیام این حضور، همبستگی و دفاع از عزت و استقلال کشور است؛ موضوعی که برای همه اقوام و مذاهب اهمیت دارد.

شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را وظیفه شرعی می‌دانیم

یک جوان ارومیه‌ای با تاکید بر حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر گفت: حضور نسل جوان در این راهپیمایی نشان خواهد داد که آرمان‌های انقلاب هنوز برای مردم اهمیت دارد. ما آمده‌ایم تا دیدگاه و مطالبه‌های خود را در قالب مشارکت اجتماعی بیان کنیم.

اسما مکائیلی از بانوان ارومیه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت خانواده‌ها در این مراسم بیانگر پیوند عمیق مردم با تاریخ معاصر کشور است. ما برای نشان دادن همبستگی و انسجام ملی در این راهپیمایی حضور پیدا می کنیم.

حسین زاده از دیگر اهالی فرهنگ شهرستان خوی که در دیدار با نشست وزیر فرهنگ با اصحاب فرهنگ و رسانه آذربایجان غربی حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی خود می‌دانیم چرا که توسعه و تعالی هر کشور نیازمند حمایت و پشتیبانی مردم اش هست ما نیز فردا با حضور پرشور خود نشان می‌دهیم تبلیغات واهی و دروغین دشمنان تأثیری در اراده مردم نداشته و همچنان پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستیم.

دشمنان ۲۲ بهمن با اقتدار دوباره مردم ایران مایوس می شوند

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت:دشمنان نظام جمهوری اسلامی فردا با حضور میلیونی و باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در برابر اقتدار ملت ایران مایوس می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم استان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اظهار کرد: انقلاب اسلامی با حضور اکثریت مردم و ایستادگی آنان در برابر ظلم و استبداد رژیم ستم‌شاهی به پیروزی رسید و پس از آن نیز همواره مردم در صحنه بوده و از آرمان‌های انقلاب دفاع کرده‌اند.

وی افزود: استمرار حضور مردم در مقاطع مختلف تاریخی، از مقابله با جریان‌های معاند گرفته تا حضور در عرصه‌های حساس اجتماعی و سیاسی، نشان می‌دهد این حرکت مردمی همچنان به عنوان یک جریان زنده و پویا به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران راه شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقلاب را ادامه می‌دهد و در مقاطع مختلف نشان داده که اجازه سوءاستفاده به جریان‌های آشوب‌طلب را نخواهد داد.

حجت الاسلام دیرباز تأکید کرد: مردم بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن به صحنه خواهند آمد تا به جهانیان اعلام کنند انقلاب اسلامی با قدرت و استواری مسیر خود را ادامه می‌دهد و مسئولان نیز باید با تلاش مضاعف برای کاهش مشکلات و رنج‌های معیشتی مردم گام بردارند.

وی با اشاره به خلق حماسه بصیرت و انسجام ملی در روز ۲۲ دی ماه امسال در برابر فتنه گران گفت: مردم همچنان که در تمامی برهه های حساس به خصوص در ۲۲ دی ماه با حضور باشکوه ضمن دست رد بر سینه فتنه گران توطئه های دشمنان را خنثی کردند فردا در ۲۲ بهمن ماه نیز با حضور میلیونی خط بطلانی بر توطئه های دشمنان خواهند کشید.

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از مقاومت این ملت در برابر زورگویی و سلطه طلبی استکبار جهانی است

مدیر مرکز اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن 1357 تجلی و یادآور ایستادگی ملت شریف ایران در برابر طاغوت جهانی است.

سیدمحمدسعید آزادموسوی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم مومن ایران اسلامی پس از سالها از این روز خاطره انگیز، همچنان با ایستادگی و مقاومت این سنت حسنه را حفظ کرده اند.

وی ادامه داد:حضور در این راهپیمایی نشان از مقاومت این ملت در برابر زورگویی و سلطه طلبی استکبار جهانی از جمله آمریکا و رژیم غاصب صهیونیست است از اینرو دشمنان این انقلاب همواره با ترفندهای متفاوت درصدد اعمال فشار علیه مردم و این انقلاب هستند که الحمدلله در سلسله توطئه ها همچنان ناموفق و شکست خورده اند.

موسوی خاطرنشان کرد: امسال با توجه حساسیت بیشتر موضوع و باتوجه به فرمان مقام معظم رهبری دامت برکاته بر اهمیت پشتیبانی ملت از کشور و نظام اسلامی، حضور در راهپیمایی 22بهمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: ضمن تبریک مجدد، از همه اقوام ومذاهب و در رأس آنها از روحانیون اهل سنت استان آذربایجان غربی، خواست جهت حضور باشکوه و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، دعوت به عمل می آید.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی گفت: این حضور باری دیگر یکپارچگی و قدرت ایران اسلامی را به رخ دشمنان این انقلاب و نظام خواهد کشید و ثابت می نمایند که ملت ایران با حفظ وحدت، انسجام و یکپارچگی خود برای دفاع از حریم میهن اسلامی ایران همچنان مصمم و سر صحنه خواهد بود.