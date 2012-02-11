مردم با حضور خود به ندای رهبری لبیک گفتند/ 22 بهمن تجلیگاه وحدت ملت

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحدت کلمه و حفظ همبستگی مردم بوده است، اظهار داشت: امروز نیز مردم با تبعیت از بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران نهضت خودشان را پیش بردند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم نشان دهنده وحدت و یکپارچگی آنها در دفاع از دستاوردهای انقلاب است، عنوان کرد: همواره مردم ایران اسلامی با حضور در صحنه در طول این 33 سال از دستاوردها و آرمانهای انقلاب دفاع کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز مردم با حضورشان در راهپیمایی 22 بهمن همه توطئه های دشمنان را خنثی کردند، یادآور شد: وحدت و یکپارچگی ملت ایران در همه صحنه ها نمایان و آشکار بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان تجلی وحدت ملت ایران یاد کرد و بیان داشت: به همین دلیل است که مردم ایران اسلامی در تمام صحنه ها پیروز و سربلند بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مردمی بوده است، ادامه داد: مردم با رهبری امام خمینی(ره) انقلاب کردند و تاکنون نیز به انقلاب خودشان با وحدت کلمه استمرار بخشیده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تجلی وحدت و یکپارچگی ملت در تبعیت از ولایت و رهبری است، افزود: امسال نیز مردم پر شور و ولایی استان لرستان با لبیک گفتن به ندای رهبر فرزانه و تجدید میثاق با شهدا، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مایوس کردند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این حضور مردم در صحنه نشان دهنده اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، بیان داشت: 22 بهمن امسال روز تجلی وحدت و یکپارچگی ملت در تبعیت از ولایت و نظام بود.