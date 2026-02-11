افتتاح ساختمان مرکزی اورژانس کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ساختمان مرکزی اورژانس کهگیلویه و بویراحمد امروز با حضور ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

در این آیین، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اجرا شده است. زیربنای ساختمان ۱۵۸۹ مترمربع اعلام شده است.

رقیه پناهی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۴۰۴ با پیگیری‌های تیم مدیریتی جدید دانشگاه تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

وی با بیان اینکه ساختمان مرکزی اورژانس به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه سلامت استان شناخته می‌شود، ادامه داد: این مرکز نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی، افزایش سرعت پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات پیش‌بیمارستانی در استان خواهد داشت.